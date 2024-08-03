又麻又痛讓你食不下嚥！網議「嘴破原因」絕不只有火氣大



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「嘴破原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議可能造成嘴破的因素有哪些。

「嘴破」又稱口瘡或口腔潰瘍，通常指出現在嘴唇內側、舌頭下、雙頰口腔黏膜、牙齦或上顎等處的紅瘡或裂口；而不少人都曾受嘴破所苦，但凡在進食、飲水時稍稍碰到傷口邊緣，就讓人痛苦難耐！

「癌症」化療使口腔黏膜破壞 刺激飲食、過量堅果都可能引發身體警報？

▲ 網友熱議TOP7嘴破原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「嘴破原因」相關話題的討論，發現不少人都提到「癌症與惡性腫瘤」可能是造成嘴破的原因，因自體免疫力下降、化療過程都會導致口腔黏膜的潰瘍與破壞。

有一名網友便請益「做化療是不是每個人都有副作用？」，並坦言家人因化療「常掉髮、想吐，而且還嘴破嚴重」，希望能尋求緩解方式，引來熱心民眾回覆如「不少醫生會建議可以買左旋麩醯胺酸來吃」、「很多人都吃速養遼評價還蠻不錯的」等等。

而長期嘴破也是部份癌症的警示症狀，例如在口腔癌的常見症狀中，便包含「持續兩週以上難以癒合的口腔潰瘍」，因此不少醫生也提醒要「養成定期的體檢習慣，才不會讓疾病坐大」。

「攝取特定食物」也是嘴破的可能成因之一。除了過於刺激、辛辣的食物外，有醫師指出部份「堅果」也是潛在的嘴破元凶，表示「部份堅果屬於燥熱的性質，食用過多容易火氣大、口破口瘡」，更舉例「杏仁內含的Omega-6太多了，就像是開啟了身體的警報系統，引發慢性發炎」，因此務必留意不要食用過量。反之，身體營養素不足，如攝取太少維生素Ｂ、C、鐵等元素時，同樣也可能導致嘴破。

此外，亦觀察到不少網友都曾自行造成「口腔受傷」而嘴破，其中又有許多人是因配戴牙套而深受嘴破之苦。

有民眾就訴苦道「（戴牙套）唯一一個最難受的就是刮破嘴巴，嘴巴現在前後左右各有一個洞」、「不管是講話還是幹嘛都很不舒服，甚至痛到食物都誘惑不了我」，引起廣泛牙套族的共鳴，也引來熱心回覆如「推薦軟爛食物、維他命C，另外嘴破的地方睡前可以厚敷口內膏」、「吃粥！！然後撐過就好很多了加油」，分享緩解嘴破不適的撇步。

你也是經常嘴破的人嗎？嘴破的原因百百種，但都可能是身體傳達給我們的警訊，因此若嘴破頻繁發生且無法自癒時，別忘了就醫釐清病因，並遵照專業指示定期清潔口腔、補充營養素，才能加速復原！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「嘴破原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/07/01~2024/07/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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