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高雄飲冰品17件腸桿菌科超標 麻古、鶴茶樓在列

中央社／ 高雄2日電

高市衛生局今天公布上半年手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲品及冰品抽驗結果，共抽驗149件，其中有2件標示不符規定遭罰已改正、17件腸桿菌科超標，再驗均合格。

衛生局發布新聞稿表示，為維護市民夏季食用飲冰品衛生安全，高雄衛生局上半年針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲品及冰品抽驗，抽驗冰品、冰塊、手搖飲料、果汁、配料等，檢驗衛生標準、防腐劑、著色劑、甜味劑、咖啡因、總糖量及總熱量等。

衛生局公布檢驗結果，樺達奶茶左營高鐵店因總熱量標示不符、「路人咖啡」未標示總熱量、咖啡原產地等，分別遭罰新台幣4萬元及3萬元，並改正完成。

此外，17件腸桿菌科超標與衛生標準不符，經限期改善後再抽驗均合格，包括黃家粉圓店、豐源冰淇淋廠、麻古茶坊裕誠店、義享天悅飯店、麗尊酒店、天悅自助餐廳、鶴茶樓等。

衛生局表示，衛生標準如果檢出微生物超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條規定責令業者限期改正，經限期改正再抽驗仍不合格者，按同法第48條第8款規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，市府持續進行無預警擴大稽查抽驗工作，保障民眾食用飲冰品衛生安全。食品業者應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質，嚴格把關食安。

咖啡店 抽驗 衛生局

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