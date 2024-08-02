三明治族照顧外包 平台統計：9成7花錢找人陪長輩喝咖啡

台灣將在明年進入超高齡化社會，高齡照顧早成為最重要的社會議題，但在少子化的現在，年輕人離家打拚，但家中長者有就醫需求時，又得請假、舟車勞頓回家，陪完病再回到工作崗位，不過現在有業者推出短期居家照護的「第三方預約照護平台」，有望成為解方，專家對此樂觀其成，但提醒民眾使用服務時，應留意業者的口碑。

平台創辦人陳奕宏博士指出，擔負高齡者照顧責任的，有70%是女性，身份以女兒、媳婦為主，並且集中在35至55歲的三明治世代，這個族群承擔了最大的照顧壓力，政府的長照政策適用對象為「預期或已達6個月以上無法生活自理的民眾」，因為屬於政府預算，總資源有限，並不是所有的照護需求都能被滿足，認為長照社會福利要排富，因為大家對生活品質的要求不同。

平台鎖定尚未達到失能的「衰弱」或「亞健康」族群，屬於自費市場，每次預約時間約5至6小時，統計使用者的四大照顧需求情境，頻率最高的的就是一般照顧以及許多人忽略的「生活陪伴」，需求率為97%，平台總經理劉詩瀚舉例，有些年輕人會預約照服員，陪長輩逛街、散步、喝咖啡，避免整天獨自待在家。

劉詩瀚進一步指出，其次是陪診、復健、洗腎等醫療陪伴，需求率29%，再來是各種「臨時性的照顧」，包含照顧者喘息、外籍看護請假代班等等，需求率20%，最後是出院後居家療養、復健照顧，需求率6%，劉詩瀚表示，現在不少長輩是「老老照護」，例如媽媽照顧爸爸，孩子怕媽媽累倒，就會透過預約照服員來讓媽媽喘息。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，現行長照服務畢竟是針對失能者的生活照顧，需要的是比較迫切性、可能嚴重影響到生活品質的照護，提供服務者會有較多的規範、訓練、資格要求、機構評鑑等。

對於尚未達到長照失能程度，卻仍需要生活支援的長輩，這樣的服務可以作為一種互補機制，例如陪伴長輩購物、訪友等，確實是有一定程度的需求跟市場性，對此樂觀其成，林金立提醒，民眾在使用這些媒合平台時，還是要留意口碑、平台提供服務時，有沒有對應的責任承擔或稽核機制。

林金立進一步指出，對於這類亞健康族群，政府或許可以考慮與這類平台業者合作，媒合相關資源，例如由居服員帶著不太方便出門的長輩，到附近的銀髮健身俱樂部、國民運動中心等場域活動。