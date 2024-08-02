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鼻咽癌化療後遺症「口水少吞嚥困難」 7旬病人復健改善

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮復健科主任陳冠霖檢查陳姓病人吞嚥困難的情況，擬定後續治療計畫。圖／員榮提供
員榮復健科主任陳冠霖檢查陳姓病人吞嚥困難的情況，擬定後續治療計畫。圖／員榮提供

彰化縣陳姓男子的哥哥因鼻咽癌去世，他不放心就做檢查，未料也罹患鼻咽癌，幸好是初期，接受放射線治療後，口腔和喉部的肌肉纖維化，口水也變少，年歲漸老，機能越來越差，他先手術再接受吞嚥訓練治療，已能能正常進食及喝水。

70多歲的陳男十多年前身體沒不適，見哥哥死於鼻咽癌，心生警惕也檢查，擔心的結果發生，他接受俗稱電療的放射線治療等相關手術，術後卻沒持續復健，導致口腔和喉部的肌肉纖維化，幾乎張不開嘴，另一後遺症是電療後唾液腺受損，口水變少常感口乾舌燥。

陳男先到北部某醫學中心切除纖化肌肉，移植手臂肌肉填補，改善幾乎無法張嘴的痛苦；原本晚間要一再起床喝水，年紀尚輕時還能忍受，上年紀實在受不了睡眠品質差、精神不濟，只能求醫診治。員榮醫療體系員榮醫院復健科主任陳冠霖為陳男檢查吞嚥困難情況，擬定後續治療計畫。

復健科語言治療師許哲維今表示，員榮使用全縣第一部VistalStim Plus機器（四頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀），藉由貼片貼在陳男的喉部、臉頰，機器發出電流刺激喉部肌肉收縮以提升他的吞嚥能力，他可看到機器以視覺化及數據化呈現肌電圖，清楚知道自己的吞嚥能力。

許哲維說，鼻咽癌屬於頭頸癌的一部分，患者化療後傷口癒合就要開始復健，語言治療師專業訓練以維持肌肉彈性與張口吃東西的機能，患者必須養成頸部關節運動與頸部拉筋運動的習慣，減少纖維化僵硬，陳男經過數月治療已能正常吞嚥，睡覺時如口渴，只要舌頭在口腔轉一轉就有口水，不需起床喝水，睡眠品質大幅改善。

復健 患者 睡眠

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