明後天各地暖呼呼！周末大台北飆37度高溫 下周變天苗栗以南迎雨勢

中央氣象署指出，明後天各地持續炎熱，大台北地區有局部37度以上高溫，午後各地山區、南部近山區平地有局部短暫雷陣雨。下周一起受大低壓帶接近影響，水氣增多，苗栗以南整天有局部短暫雷雨，周三至周五午後包含西半部、東北部及東部地區都有局部雷雨。

氣象署預報員張承傳表示，明後天各地晴到多雲炎熱，清晨至上午中南部有零星雨，午後各地山區、南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，溫度一路到下周仍為33至36度，大台北地區有局部37度以上高溫。

他指出，下周一、周二水氣增多，苗栗以南整天有局部短暫雷雨，其他地區多雲，午後新竹以北地區、東半部山區也有局部短暫陣雨；周三至周五水氣仍多，各地多雲，午後雷陣雨範圍廣，包含西半部、東北部及東部地區都有局部雷雨，清晨至上午中南部也有零星雨。

另外，張承傳表示，日本南方海面目前有一大低壓帶，涵蓋範圍廣，未來一周預計都會停留在這一區，下周一、周二會較靠近台灣，影響水氣增多，後續將往琉球方向移動，是否有所發展還要再觀察。