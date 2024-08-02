83歲王金平熬夜看奧運 老後人生重視和氣：盼兩岸和平

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聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
生策會今天舉辦第一屆「高齡健康產業博覽會」，大會特別講座「精彩人生經驗談」由台大醫院院長吳明賢主持，立法院前院長王金平、中研院前院長翁啟惠、中研院士楊泮池與談，分享面對老後人生的態度。記者林琮恩／攝影
生策會今天舉辦第一屆「高齡健康產業博覽會」，大會特別講座「精彩人生經驗談」由台大醫院院長吳明賢主持，立法院前院長王金平、中研院前院長翁啟惠、中研院士楊泮池與談，分享面對老後人生的態度。記者林琮恩／攝影

生策會舉辦第一屆「高齡健康產業博覽會」，大會特別講座「精彩人生經驗談」，由台大院長吳明賢主持，生策會董事長王金平、中研院前院長翁啟惠、中研院士楊泮池分享面對老後人生的態度。王金平提到，最近為了看奧運賽事，時常熬夜至凌晨2時，他從未思考自己有多老，「如果有人約我跑百米，我可能也會答應。」

王金平表示，「和氣」很重要，除個人應該放下憤怒，避免影響身心，也呼籲族群和諧，國內政局減少對立，並追求兩岸和平，國家才能安全、安定的發展。王金平表示，自己已經83歲，但不太在意自己幾歲，且因仍然能走、能跳，擔任台灣癌症基金會董事長，基金會舉辦健走、慢跑活動，都親自參加。

身為肺癌權威的 楊泮池則提到，健康的生活習慣、飲食與心理健康應同時並重，有些人抽菸、喝酒仍可活到高齡，有些人做了同樣的行為卻生病提早離世，「你永遠不知道自己是哪一種，不如避開有害的飲食、習慣，才能活得更健康，但偶爾可以放縱，讓自己快樂最重要。」他鼓勵民眾退而不休，保持一定工作量，身體狀況才不會忽然下降。

「我的生活很單純，也很枯燥，就做自己喜歡做的事。」翁啟惠表示，老後日常不需要太複雜，自己每天與妻子走路當運動，也看些節目、聽音樂，並保持閱讀習慣，了解各界動態，飲食方面則以「吃得好、吃得少、吃得健康」為原則，這些都是自己喜歡的事，因此感到滿足。

吳明賢也邀請王金平分享，如何以「乾坤大挪移」心態面對生活。王金平表示，所謂乾坤大挪移，是面對壓力時，要「把它移開」，不要積在心裡，否則免疫力一定會下降，保持身心靈健康的原則是「不要生氣」，憤怒會損害五臟六腑，對別人生氣，最後受害的是自己，不合成本，建議民眾多忍讓，換位思考，了解對方為何出言刺激自己。

「星雲發師的名言：存好心、做好事、說好話是很基本的原則。」王金平說，凡事都要以和為貴，想罵人的時候先忍下來，化「暴戾之氣」為「和氣」，就能減少很多困擾，保持愉悅的心情，這是減少心理、生理年齡的重要因素。

王金平說，除了自身減少憤怒，也應延伸至家庭和樂、族群和諧，目前國內政局朝小野大，處於混亂狀態，從政者與一般民眾，都應該讓政治與文化素質相結合，共同創造和諧環境，而族群之間也應該互相容忍、彼此交流，才能營造快樂、美滿、和氣的社會，「追求兩岸和平，人民才能安居樂業，台灣才能穩定發展。」

立法院前院長王金平提到，「和氣」很重要，除個人應該放下憤怒，避免影響身心，也呼籲族群和諧，國內政局減少對立，並追求兩岸和平，國家才能安全、安定的發展。記者林琮恩／攝影
立法院前院長王金平提到，「和氣」很重要，除個人應該放下憤怒，避免影響身心，也呼籲族群和諧，國內政局減少對立，並追求兩岸和平，國家才能安全、安定的發展。記者林琮恩／攝影

人生 王金平 生活習慣

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