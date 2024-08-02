慈濟推動醫養大未來 「880健管照護系統」獲特色產品獎​

首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會長照推展中心研發的「880（幫幫您）健康管理照護系統」，獲得全台十大高齡特色科技產品，由總統賴清德親自頒獎。慈濟表示，透過前端APP訪視量測基本生命徵象數據，傳回雲端系統，掌握長輩健康，顯示慈濟推展長照的用心。

慈濟基金會與慈濟醫療法人共同參與首屆高齡健康產業博覽會，開幕時，展場由五位參與日照中心的長輩表演活力健身操，帶動與會人士手舞足蹈，顯示銀髮長輩具有健康的身體素質。衛福部長照司長祝健芳肯定慈濟全台推動長照的努力，強調必須照顧老人健康，才能減少醫療負擔，落實減少臥床比率與住院天數。

慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉指出，慈濟58年前創立時，就走入基層照顧孤老，最早推動長照，現在全面推動社區包括偏鄉長輩參與長照，結合更多夥伴，讓長輩都健康呷百二。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，醫療過去是治療疾病，現在是預防疾病。他勉勵大家遵行飲食、運動、睡眠健康三部曲，更強調研究顯示素食是低油、低糖、低鹽、高纖維食物，具備許多益處，吃素絕對能保障健康。

慈濟880健康管理照護系統獲「2024國家生技醫療產業策進會」全台十大高齡友善健康產品與服務獎項，由賴清德總統頒獎。長照推展中心照服員每日進行家戶服務時，透過專屬的880健康管理照護APP，隨時紀錄長輩的呼吸、心率、血壓與血糖，甚至有用藥等記錄，透過雲端回傳，由機構健康管理師監測數據。

健康管理師依據長期累積資料，在長輩沒有警覺身體已經出現異常的情況下，先提醒家屬帶長輩去醫院門診，事先發現潛藏而尚未發作的疾病，妥善保障長輩的健康，獲得許多家屬感激。

慈濟基金會與醫療法人在世貿展館的攤位，現場提供健康檢測管理，可體驗肌少症風險評估、中醫經絡能量檢測、耳穴健康諮詢檢測、環保桌遊等，還有環保桌遊蓋世英雄與中醫悅梅飲義賣，吸引許多長輩與參觀民眾排隊體驗，保持健康又能行善。