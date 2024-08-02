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慈濟推動醫養大未來 「880健管照護系統」獲特色產品獎​

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會與慈濟醫療法人共同為展場開幕。 圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會與慈濟醫療法人共同為展場開幕。 圖／慈濟基金會提供

首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會長照推展中心研發的「880（幫幫您）健康管理照護系統」，獲得全台十大高齡特色科技產品，由總統賴清德親自頒獎。慈濟表示，透過前端APP訪視量測基本生命徵象數據，傳回雲端系統，掌握長輩健康，顯示慈濟推展長照的用心。

慈濟基金會與慈濟醫療法人共同參與首屆高齡健康產業博覽會，開幕時，展場由五位參與日照中心的長輩表演活力健身操，帶動與會人士手舞足蹈，顯示銀髮長輩具有健康的身體素質。衛福部長照司長祝健芳肯定慈濟全台推動長照的努力，強調必須照顧老人健康，才能減少醫療負擔，落實減少臥床比率與住院天數。

慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉指出，慈濟58年前創立時，就走入基層照顧孤老，最早推動長照，現在全面推動社區包括偏鄉長輩參與長照，結合更多夥伴，讓長輩都健康呷百二。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，醫療過去是治療疾病，現在是預防疾病。他勉勵大家遵行飲食、運動、睡眠健康三部曲，更強調研究顯示素食是低油、低糖、低鹽、高纖維食物，具備許多益處，吃素絕對能保障健康。

慈濟880健康管理照護系統獲「2024國家生技醫療產業策進會」全台十大高齡友善健康產品與服務獎項，由賴清德總統頒獎。長照推展中心照服員每日進行家戶服務時，透過專屬的880健康管理照護APP，隨時紀錄長輩的呼吸、心率、血壓與血糖，甚至有用藥等記錄，透過雲端回傳，由機構健康管理師監測數據。

健康管理師依據長期累積資料，在長輩沒有警覺身體已經出現異常的情況下，先提醒家屬帶長輩去醫院門診，事先發現潛藏而尚未發作的疾病，妥善保障長輩的健康，獲得許多家屬感激。

慈濟基金會與醫療法人在世貿展館的攤位，現場提供健康檢測管理，可體驗肌少症風險評估、中醫經絡能量檢測、耳穴健康諮詢檢測、環保桌遊等，還有環保桌遊蓋世英雄與中醫悅梅飲義賣，吸引許多長輩與參觀民眾排隊體驗，保持健康又能行善。

首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉號召大家讓長輩健康呷百二，還推廣環保蓋世英雄桌遊義賣。圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉號召大家讓長輩健康呷百二，還推廣環保蓋世英雄桌遊義賣。圖／慈濟基金會提供
慈濟長照推展中心研發「880（幫幫您）健康管理照護系統」，獲選全台十大高齡特色科技產品，賴總統親自頒獎給慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷。圖／慈濟基金會提供
慈濟長照推展中心研發「880（幫幫您）健康管理照護系統」，獲選全台十大高齡特色科技產品，賴總統親自頒獎給慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷。圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，在慈濟基金會與慈濟醫療法人的展場，由五位日照中心長輩帶動活力健身操，元氣滿滿展開序幕。圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，在慈濟基金會與慈濟醫療法人的展場，由五位日照中心長輩帶動活力健身操，元氣滿滿展開序幕。圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟醫療法人執行長林俊龍呼籲大家吃素常保健康。圖／慈濟基金會提供
首屆高齡健康產業博覽會今起至8月4日舉行，慈濟醫療法人執行長林俊龍呼籲大家吃素常保健康。圖／慈濟基金會提供

慈濟 長照 長輩

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