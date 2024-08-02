慈濟健康照護系統獲十大服務獎 在世貿提供健康檢測

慈濟基金會長照推展中心研發的880（幫幫您）健康管理照護系統，透過前端APP訪視量測基本生命徵象數據，傳回雲端系統，事先掌握每位照顧長輩的健康，獲得全台十大高齡特色科技產品殊榮，顯示慈濟全面推展長照的潛力。

慈濟基金會與慈濟醫療法人聯袂於二日參與首屆高齡健康產業博覽會，宣示超高齡社會的醫養大未來願景。

展位開幕由五位參與日照中心的長輩表演活力健身操，熱情帶動與會人士一起手舞足蹈，顯示銀髮長輩具備健康的身體素質。衛福部長照司長祝健芳肯定慈濟全台推動長照的努力，他強調必須照顧老人健康才能減少醫療沉重負擔，真正落實減少臥床比率與住院天數。慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉指出，慈濟58年前創立就走入基層照顧孤老，最早推動長照，現在全面推動社區包括偏鄉長輩參與長照，要結合更多夥伴讓長輩都健康呷百二。慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，醫療過去是治療疾病，現在是預防疾病。他勉勵大家遵行飲食、運動、睡眠健康三部曲，更強調研究顯示素食是低油、低糖、低鹽、高纖維食物，具備許多益處，吃素絕對能保障健康。

慈濟880健康管理照護系統榮獲2024國家生技醫療產業策進會全台十大高齡友善健康產品與服務獎項，獲得賴總統親自頒獎。長照推展中心照服員每日家戶服務時透過專屬的880健康管理照護APP，隨時紀錄上門訪視時長輩的呼吸、心率、血壓與血糖，甚至有用藥等記錄，透過雲端回傳，由機構健康管理師監測數據。實務上，健康管理師確實依據長期累積資料，在長輩沒有警覺身體已經出現異常的情況下，掌握機先通報家屬帶長輩去醫院門診，事先發現潛藏而尚未發作的疾病，妥善保障長輩的健康而獲得許多家屬感激。

慈濟基金會與醫療法人在世貿展館的攤位，現場提供健康檢測管理專區，可以體驗肌少症風險評估、中醫經絡能量檢測、耳穴健康諮詢檢測、環保桌遊等，還有環保桌遊蓋世英雄與中醫悅梅飲義賣，吸引許多長輩與參觀民眾排隊體驗，保持健康又能行善。

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