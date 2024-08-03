高燒頭痛別輕忽！了解各種「登革熱症狀」保護你我



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「登革熱症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的登革熱症狀聲量排行。

每逢夏季，登革熱的肆虐總帶給不少人困擾。登革熱主要是經由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播給人類，而台灣正處亞熱帶，只要沒有做好積水的清潔與預防，便很容易成為病媒蚊孳生的天堂，進而導致登革熱的爆發！

突發性「高燒」必須小心謹慎 登革熱部分症狀竟與新冠肺炎相似

▲ 網友熱議TOP6登革熱症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上針對「登革熱症狀」話題的討論，可以發現不少網友都曾因為登革熱而出現突發性的「高燒」、「頭痛」。

有民眾便分享自己的患病經歷，表示「真的超突然，本來還生龍活虎」，結果「吃完晚餐後突然開始頭痛，然後就發燒了」，指出登革熱的病症往往發生得猝不及防；對此，有醫生提醒道「典型登革熱症狀為突發性高燒、全身畏寒、頭痛等，約三至四天才可能會消失」，若是遇到相關症狀，須立刻就醫治療，或是撥打免付費1922防疫專線諮詢。

「眼窩不適」與「關節疼痛」也是典型的登革熱前驅症狀。有網友就提到，登革熱的部分症狀神似新冠確診症狀，直言：「跟當初covid確診狀況很像，四肢無力、眼窩痛、吃不下、睡不好…」，而痛苦的登革熱歷程，也讓網友大吐苦水道「沒事千萬不要前往疫區！」。

另外，也有醫生在訪談中指出「登革熱又稱斷骨熱的原因是因為痛到骨頭裡的症狀，但登革熱、流感、新冠其實有些共同的症狀」，並補充目前登革熱「無疫苗、特效藥，臨床都是採取支持性治療」，最有效的防治方法依然是平日裡做好積水容器的清理，以杜絕病媒蚊孳生。

此外，登革熱也經常伴隨著「皮膚紅疹」，患者的軀幹、手腳會開始出現紅斑、紅色癢疹；就有網友分享自身染上登革熱的經歷，形容當時「整隻腳密密麻麻都是一點一點」，更說道「我原本不抓都還不會太癢，隔天一抓就停不下來了」。

對此，有網友熱心分享「止癢方法」，提出「可以喝青草茶、椰子水、咬冰塊及多洗澡，或是準備可立舒、止癢藥膏、萬金油」等都是很好的舒緩方式，但若症狀依然無法有效緩解，還是該盡快尋求專業治療。

登革熱依據血原蛋白可分為4種類型，雖然感染過其中一種便能對該類型終生免疫，但仍可能感染到其他類型，且隨著感染過的類型愈多，愈可能出現重症；因此，在外除了做好防蚊準備，平時也要注意環境的清潔，避免病媒蚊孳生、降低登革熱風險！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「登革熱症狀」相關討論則數。

觀測期間：2023/07/01~2024/07/02，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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