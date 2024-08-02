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台鐵全路段今早恢復通行 李孟諺：初期降速確保安全

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段及北迴線和仁=崇德間今早恢復通行。圖／台鐵公司提供
台鐵縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段及北迴線和仁=崇德間今早恢復通行。圖／台鐵公司提供

凱米颱風影響，導致台鐵縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段遭沖刷掏空；另北迴線小清水溪橋西正線沖毀、和仁=崇德間發生土石流。台鐵經搶修今已恢復全線正常行車。交通部長李孟諺今表示，由於縱貫線毀損路段路基還要再觀察，初期通過時速降低為10公里，北迴線和仁=崇德初期也會降速導致時間受影響，會密切監控確保列車安全。

李孟諺今出席道安記者會受訪表示，這次颱風造成鐵路中斷，經過台鐵搶修，兼顧安全前提下，今早縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段搶修完成通行，但路基還要觀察穩定度跟加強，初期通過時速降低為10公里，並隨時注意狀況，若2周後確定穩定，再提升至時速30公里。

李孟諺也說，北迴線今早已恢復單線雙向通行，初期時間上會受點影響，速度也降低，但整個花東段24小時都有人員注視監視器，也增設20多處監視器，透過人員監視加上自動告警，確保列車行駛安全。

台鐵公司董事長杜微今前往現場視察表示，八掌溪及崇德=和仁間尚有許多加強工項待完成，基於行車安全，會審慎規劃加速辦理，如八掌溪橋土堤段加固、小清水溪橋重建、K48及K56邊坡加強防護等要項，都將交復原工作小組推動，如期如質達成目標。

杜微也說，今天通車部分車次因安全考量慢行及原本雙線區段改為單線雙向行車造成延誤，已請行控處加強運轉整理、縮減列車行駛區間及9月進行小幅改點來因應，請旅客見諒。

台鐵公司董事長杜微表示，八掌溪及崇德=和仁間尚有許多加強工項待完成，基於行車安全，會審慎規劃加速辦理。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微表示，八掌溪及崇德=和仁間尚有許多加強工項待完成，基於行車安全，會審慎規劃加速辦理。圖／台鐵公司提供

凱米颱風 台鐵 李孟諺

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