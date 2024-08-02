含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

有些人認為，洗髮產品含矽靈會傷害頭皮，進而導致禿頭，但這其實是迷思，專家指出，添加矽靈是讓頭髮滑順、抗毛燥和保濕效果，洗髮時會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會有堵塞在毛囊的情形，只要選擇適合自己的產品，並充分清洗乾淨，就是最佳的基礎保養之道。

「食用玩家-食藥署」臉書粉專分享，許多人十分擔心矽靈會對頭皮造成傷害，事實上，食藥署「食物藥品安全週報」就曾指出，「矽靈」是一種稱為「聚矽氧烷」的人工合成物，因為無味、低刺激與高安定的特性，常添加於髮粧產品中，但網路上卻時不時會流傳，「使用洗髮精或潤髮乳，千萬不要含有矽靈成分，否則會阻塞毛囊，導致掉髮禿頭！」等迷思。

靜宜大學化粧品科學系副教授吳姵萱指出，目前國際的期刊與科學研究，包括歐盟、美國及日本等國家的研究報告中，皆未發現矽靈對人體有顯著危害，也未發現矽靈會直接引起皮膚刺激、導致癌症、造成落髮等問題，因此在現行法規的規範使用量下，安全性是沒有問題的。

吳姵萱表示，洗髮精添加矽靈的用意，主要是讓頭髮滑順並具有抗毛燥和保濕效果，且多半會使用水性的矽油，在清潔頭髮時，會隨著水被清洗乾淨，幾乎不會有堵塞在毛囊的情形。

食藥署多次闢謠此事，強調在歐、美、日等國的化粧品法規中，都沒有禁止矽靈，民眾無須過度擔心矽靈問題，只要選擇適合自己的產品，並充分清洗乾淨，就是最佳的基礎保養之道。