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屏東入坑美術館8月3日重新開放 限定活動迎接遊客

中央社／ 屏東縣2日電

屏東夏日狂歡祭系列主題「入坑美術館」，受到颱風凱米影響閉館整修，經整頓後，3日重新開放，縣府迎接遊客當天推出限定活動，上傳與阿咧系列怪獸合照，可兌換獨家文創品。

縣府今天發布新聞稿表示，今年屏東夏日狂歡祭以「有怪獸」為主題，開幕至今吸引高達10萬人次參觀，更吸引不少香港民眾私訊縣府臉書（facebook）詢問展覽細節，為讓全球能同步感受入坑美術館的魅力，近日也推出線上觀展，讓更多人一起進入「怪獸坑」的奇幻世界。

傳播暨國際事務處指出，由當代藝術家阿咧葉信泓為縣民公園打造專屬且不可複製的「怪獸坑」，除了有10米高的「書鴨」、3層水池上的「北海小精靈」，地坑內的「三層肉」、「草地狀元」、「七龍豬」、「馬蓋仙」、「白森林騎士」等多樣吸睛系列怪獸，成為民眾打卡熱點。

縣府表示，配合入坑美術館重新開放，獨家推出限定主題活動「書鴨日」，3日下午3時至晚間6時，民眾攜帶書本或鴨子相關配件，並上傳與「阿咧系列怪獸們」的合照至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專屬貼文下，以留言方式回覆照片，即可至服務台出示畫面，除了可兌換小禮物，還能以優惠價格購入「紓壓書鴨裝可愛包」。

縣府提及，夏日狂歡祭活動至25日結束，下午3時至晚間9時開放，每週二為活動休整日、縣民公園正常開放，全球民眾可至線上觀展（https://www.galleryyesart.com），感受吸睛有趣的怪獸。

屏東縣政府 美術館

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