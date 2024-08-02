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這4種隔夜菜不要吃！營養師警告：傷心腎還致癌　教正確保存方法

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸營養師谷傳玲在「小紅書」發佈影片，警告千萬別吃4種隔夜菜。（小紅書）
大陸營養師谷傳玲在「小紅書」發佈影片，警告千萬別吃4種隔夜菜。（小紅書）

不少人會把吃剩的飯菜放入冰箱保存，但營養師警告，有4種隔夜菜千萬不要吃，否則隨時傷心臟、傷腎，甚至致癌。該營養師同時分享健康食用隔夜菜的正確保存方法。

大陸營養師谷傳玲在「小紅書」發佈影片，警告千萬別吃4種隔夜菜，包括「沒密封保存的隔夜菜」、「硝酸鹽含量高的綠葉菜」、「冷藏隔了2夜的隔夜菜」、「沒有徹底加熱的隔夜菜」，事關可能會傷心臟、傷腎，甚至致癌。

第1種：沒密封保存的隔夜菜

谷傳玲指出，西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱食用，如果沒有用保鮮膜密封就直接放入冰箱冷藏，會與冰箱內的細菌交叉污染，容易導致食物中毒

她提到，每到夏天，就有不少因食用隔夜西瓜引發腸胃炎、噁心、嘔吐、腹瀉而需住院的案例，提醒「正確做法」是切西瓜前先洗乾淨西瓜，用乾淨刀具和砧板切開，未食用部部要立即用保鮮膜包裹再放入冰箱冷藏，且需與生肉、生菜分開放置，第2天及時食用。

第2種：硝酸鹽含量高的綠葉菜

谷傳玲以菠菜作例，引述實驗指菠菜氽燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽含量會超過標準；若用筷子翻弄過、食用剩下的菠菜，亞硝酸鹽超標情況會更嚴重，故「綠葉菜」最好即做即吃。

第3種：冷藏隔了2夜的隔夜菜

谷傳玲表示，冰箱不是保險箱，即使在冷藏低溫環境下，李斯特菌仍能繁殖，潮濕環境亦適合黃麴毒素生長，而若不慎產生黃麴毒素，即使經過徹底加熱也無法去除，建議前1天冷藏的隔夜菜，最好在第2天食完。

第4種：「沒有徹底加熱的隔夜菜」

谷傳玲解釋，食用剩下的菜肴沾染大量口水，含有許多細菌，如果沒有徹底加熱消滅細菌，很容易引起食物中毒。至於何謂「徹底加熱」？她指出，需要將食物加熱至攝氏100度，並保持湯水沸騰3分鐘以上才算完成。

營養師教隔夜菜正確保存方法

至於吃剩的飯菜要如何保存？谷傳玲表示，若煮完飯發現飯菜過多可能吃不完，首先不要用筷子翻動食物，也不要把食物放在室溫下放涼，因為放涼過程會滋生微生物。

她提醒，要趁熱把食物放入消毒過保鮮盒，密封好再放進冰箱冷藏，而第2天食用前要徹底加熱，就可以安心食用隔夜菜。

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文章授權轉載自《香港01》

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