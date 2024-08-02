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微罪限縮檢舉首周26萬件舉發 李孟諺：執法強度沒降低

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺今出席道安記者會表示，微罪限縮檢舉新制實施後一周共有26萬件舉發，較實施前一周增加2萬件，因此執法強度並沒有降低。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺今出席道安記者會表示，微罪限縮檢舉新制實施後一周共有26萬件舉發，較實施前一周增加2萬件，因此執法強度並沒有降低。記者周湘芸／攝影

交通部6月30日起限縮路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪檢舉，對於限縮後違規情形是否加劇，交通部長李孟諺今出席道安記者會表示，新制實施後一周共有26萬件舉發，較實施前一周增加2萬件，其中也包括測速照相、科技執法，因此執法強度並沒有降低，也會轉知各機關要持續加強執法。

交通部6月30日起限縮8項微罪不開放檢舉，包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。

李孟諺今指出，在6月30日限縮檢舉記點前一周共有24萬件舉發，實施後一周有26萬件，其中前一周受理的有13萬件，後一周受理有10萬件，代表限縮後的檢舉件數反而增加，其中還有很多是逕行告發，像是測速照相、科技執法也占很高，因此執法強度並沒有降低，也會轉知各機關要持續加強執法。

另外，因應職業駕駛無適合上下客貨臨停空間，交通部去年起要求各縣市今年6月底前完成全國紅線要有10%黃線供臨時停車，李孟諺今也說，目前全國共有2200處已經完成，已經全數達標，停車需求有時候因為經濟活動需要調整，會請地方繼續檢討。

至於違規記點規範後續是否再檢討，李孟諺則說，6月新制剛實施，會在半年後視整體狀況考量。

交通部長 人行道 李孟諺

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