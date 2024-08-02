衛福部推處方箋改成分名 多個醫療團體反彈籲溝通

衛福部推動醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名。但多個醫療相關團體今天發布聲明指出，恐將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權，籲充分溝通並建立配套再上路。

近年缺藥頻傳，藥界指出大多有替代藥品，呼籲民眾棄品牌迷思，衛生福利部將推動醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名，以利打破「原廠藥」迷思，預計10月起牙科診所開始試辦，採取2階段漸進式執行。

醫界反彈聲浪四起，中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、台灣私立醫療院所協會等多個醫療相關團體今天透過新聞稿表達抗議立場，強調將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權。

中華民國醫師公會全國聯合會主任秘書林忠劭接受媒體電訪說明，萬一藥局基於對廠牌的喜好或成本考量，而選擇提供藥物，可能導致病人每次領到的藥品都不同，將對病人用藥品質產生重大傷害，且開立處方醫師無法掌握病人用藥情形，恐影響治療進程。

重點是，林忠劭強調，依藥師法規定，藥師調劑應按照處方，如藥品未備或缺乏時，應通知原處方醫師，請其更換，不得任意省略或代以他藥，新制若實施，不但有違法之虞，且大開倒退之門。

他指出，若藥師可以以任何其他品牌藥物取代，且無須記錄替換原因，當遇到病人問及相關問題時，醫師對未知的「次成分」該如何向民眾保證不會有其他併發症。

林忠劭舉例，這就像汽車，都是引擎加上輪子，然而各廠牌還是有所差異，就算藥品主成分一樣，次成分卻不見得相同，換藥後若因此產生問題，屆時又應向何方究責，這些問題都有待釐清。

醫界聯合團體呼籲，健保署莫以改善缺藥問題、推動學名藥等政策考量貿然推動此項新制，應以民眾醫療品質為最優先考量，並再與醫藥界和民眾充分溝通及宣導，建立更充分配套措施後再行上路。