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將有颱風生成？ 專家：下周季風環流圈建立 影響日本機會較高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末持續高溫炎熱，山區午後局部雷雨。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末持續高溫炎熱，山區午後局部雷雨。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

明天周末假期，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周末兩天高壓脊籠罩，大致晴朗高溫，而下周留意東方低壓擾動發展變化。

受到太平洋高壓脊籠罩的影響，天氣風險公司表示，明天、周日預估只有山區會有局部午後熱對流雷雨，平地的天氣大致都比較穩定，整體降雨較少，適合安排出遊活動，但是要到山區活動要注意午後的天氣變化，尤其中部以南的山區，仍有午後雷雨的機會。天氣穩定時溫度偏高，各地高溫普遍33-36度，甚至有些地方37-38度高溫，預防中暑、熱傷害及防曬。

比較穩定的天氣可以持續到下周一左右。天氣風險公司表示，再來就要開始注意台灣以東大範圍低壓區的發展及變化。

近期是否有颱風發展可能？天氣風險公司說，由目前的預報資料來看，下周在台灣以東、日本以南將有相當大範圍的季風環流圈建立，環流圈之中可能會有2-3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。

不過，天氣風險公司表示，目前的預報趨勢，似乎大多顯示這些在季風環流圈中發展的擾動系統往北影響日本的機會較高，往台灣靠近的機會較低。

但是隨著季風環流圈的發展及調整，天氣風險公司表示，台灣附近到了下周後半風向有轉變為偏西風到西南風的趨勢，即使熱帶擾動不直接接近，台灣附近的水氣也會增多，天氣將會變得比較不穩定，包括西南風迎風面的中南部降雨，以及各地午後的熱對流雷雨都有增加的可能性，因此下周後半台灣的天氣可能會有較大的變動性。

風險 高溫

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