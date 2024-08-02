交通部公布1至5月交通事故數據 行人死亡仍增 高齡占逾7成最多

交通部今公布今年1至5月道路交通事故，共16萬0249件，比去年同期下降4.9%，21萬4124人受傷、1193人死亡，均較去年同期下降。雖然機車、高齡者、酒駕、兒少也都較去年同期減少，但行人累計死亡人數160人，較去年同期增加4人、2.6%，其中以65歲以上占逾7成最多。

交通部分析，今年1至5月行人死亡人數以高齡者為主，65歲以上共118人最多，占74%，與去年同期相比則以85歲以上增加14人最多、75至84歲增加3人次之，凸顯中央及地方對高齡行人要多加重視；肇車種以小型車占58%、機車占35%較多，時段以晚間18至20時占23%、清晨06至08時占12%較高。

交通部指出，行人死亡前5大肇因分別是未依標誌或標線穿越道路34人、21.3%；車輛未依規定暫停讓行人先行32人、20%；恍神、緊張、心不在焉分心駕駛20人、12.5%；未依規定減速7人、4.4%、未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路6人、3.8%。

交通部也點名，桃園市、台中市、新竹市及新北市行人違規穿越道路，以及台中市、桃園市、高雄市及新竹市車輛未依規定停讓行人較為嚴重，要求縣市須加強執法強度與宣導。

交通部指出，今年1至5月整體死亡人數以新竹市增加10人最多，台中市減少26人最多；每10萬人整體死亡比例最高為屏東縣13.2人、比例最低為連江縣0人。另外，行人死亡人數也是新竹市增加10人最多、台中市7人次之，再其次為高雄市增加4人；每10萬人行人死亡比例最高也是新竹市2.4人、比例最低為連江縣及金門縣均為0人。

對於行人死亡增加，交通部長李孟諺表示，現在針對行人違規已有500元罰鍰，是否提高要視整體狀況考量，確實還要加強宣導，另也發現有些地方路口間距離很遠，行人為求方便就會在禁止穿越處直接穿越，各縣市也應會勘是否有類似情形，適時增加路口或行人號誌。

另外，行人死亡肇因中，未停讓行人占第二多，也有2成，對於是否代表停讓行人風氣又逐漸降低，李孟諺則說，未停讓行人目前除了加強宣導，也請警方針對這部分優先執法，民眾看到路口沒有員警也不要心存僥倖，現在還有科技執法，呼籲駕駛要落實停讓習慣。

李孟諺也說，機車族是台灣特有狀況，今年1至5月機車死亡仍占整體死亡6成以上、有715人，此外，若從數據來看，雖然我國每10萬名行人死亡率比韓國低，但機車族死亡率很高，導致整體死亡數是韓國2倍，台灣在這方面要急起直追，機車死亡防制應是未來重要工作重點。

他表示，公路局未讓新取得機車駕照者有受足夠訓練，有推動補助上機車駕訓班，每年24萬人取得機車駕照中，現在約有4、5萬人有經過訓練，其考照後事故風險確實比未受訓者降低36%，未來也期待能以政策引導民眾受訓。此外，過去幾年監理所也有跟外送公司合作，外送員只要幾個月零違規達標，每1單可多賺5元，事故率已有明顯下降。