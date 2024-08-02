環島高鐵夢破碎？ 李孟諺點出1關鍵：再延伸到花蓮難度可能很高

交通部長李孟諺近日表示，台灣高鐵延伸屏東路線恐改變路線，並拋出高鐵再往台東延伸方案，讓外界直呼「環島高鐵不是夢」，但李孟諺今天出席道安記者會後受訪時說，雖然高鐵現在已經確定要延伸到宜蘭，但要再延伸到花蓮，難度可能很高，這段路廊除了蘇花公路、台鐵外，要再容納高鐵恐有難度，還要面對環境影響跟投資效益。

李孟諺說，高鐵應該是一段一段循序漸進興建，現在已經確定要延伸到宜蘭，但有沒有機會到花蓮，難度可能很高，由於台鐵過去在東部幹線有些狀況，未來可能原地高架避免受天災影響，或是往內陸變成隧道等，這段路廊除了蘇花公路、台鐵外，能否再容納高鐵恐有難度，另還要面對環境影響跟投資效益等。

李孟諺也說，高鐵延伸到屏東已是既定政策，事實上，高鐵早期在高雄規畫是左營、高雄2個站，其中左營是輔助站，規模比其他站小，真正主站在高雄站，但當時的時空背景沒有鐵路地下化，比照台北萬板專案做雙鐵隧道，現在台鐵已經地下化，若要再挖一次對周邊居民不方便，現在仍在針對路線是否進入高雄市區做最後盤點跟溝通。

李孟諺表示，路線若要進入高雄市區，也會有一些變動，像是地下化部分會用潛盾，不會再開挖，只有高雄站體附近會開挖，且若周邊房屋受影響，未來也能原址蓋回，這跟以前方案略微不同。

另外，他也說，高鐵延伸屏東還會經過鳳山這帶，考慮施工配合，鳳山鐵路也會一併地下化延伸至九曲堂，近年高雄亞灣區蓬勃發展，很多商務人士來洽高，高鐵延伸進入高雄市區對城市百年發展也有正面幫助，目前還在溝通分析，希望年底會有結果。

至於延伸台東規畫，李孟諺則說，現在規畫到屏東有預留往潮州延伸，但還沒啟動後面評估，要等延伸屏東實施計畫環評到後面階段才會啟動往東規畫。