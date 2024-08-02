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癌王退散 台大胰臟癌AI揪早期癌症 北市通過下月可自費檢測

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院綜合診療部主任廖偉智表示，台大醫院研發的系統，可在病人接受CT檢查後，自行判讀並在影像中圈出腫瘤區域，揪出過去肉眼難以辨別的癌症病灶。記者林琮恩／攝影
台大醫院綜合診療部主任廖偉智表示，台大醫院研發的系統，可在病人接受CT檢查後，自行判讀並在影像中圈出腫瘤區域，揪出過去肉眼難以辨別的癌症病灶。記者林琮恩／攝影

第一屆「高齡健康產業博覽會」今天舉行，台大醫院展出多項高齡醫療科技，包括世界首創的人工智慧（AI）胰臟癌輔助偵測系統，患者接受電腦斷層（CT）掃描後，再透過AI分析，可發現小於2公分胰臟癌，預計下個月開始納為醫院的自費檢查項目。

胰臟癌因惡性度高，被稱為癌王，加上早期症狀不明顯，被稱為「沈默的癌症」。根據衛福部統計，胰臟癌好發年齡中位數，男女分別為67歲及70歲，是高齡者健康隱形殺手，也是致死率最高的癌症，國人第7大癌症死因。

「過去小於2公分的胰臟癌，近4成在電腦斷層檢查時無法被發現，因而失去治癒的可能。」台大醫院綜合診療部主任廖偉智表示，台大醫院研發的系統，可在病人接受CT檢查後，自行判讀並在影像中圈出腫瘤區域，揪出過去肉眼難以辨別的癌症病灶，該檢查方式已獲台北市衛生局認可，下月起將作為台大醫院的自費檢查項目。

該AI檢查方式，也獲美國FDA突破性醫材認證、我國衛福部 食藥署(TFDA）核准為智慧醫材，並取得多項專利，研究成果刊載於醫學資訊學頂尖期刊 「The Lancet Digital Health」以及影像醫學頂尖期刊 「Radiology」，並獲北美影像醫學會 （RSNA）2023年獎項「Alexander Margulis Award」。

台大醫院健康管理中心也推出「個人健康履歷與疾病風險分析平台」健康管理APP，利用穿戴式裝置收集個人生活健康數據，結合健檢數據，精準評估個人罹患慢性病風險，並依風險程度提供調整生活習慣的建議；中心亦推出Podcast節目，提供健康知識，藉由聆聽台大醫院各科醫師的訪談，在家中即可獲得可靠的醫學資訊。

台大醫院 胰臟癌 醫學

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