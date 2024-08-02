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七夕情人節前 桃衛生局明上午免費愛滋匿名篩檢送禮券

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局明天上午，七夕情人節前辦愛滋篩檢和諮詢，圖為過去活動畫面。圖／衛生局提供
桃園衛生局明天上午，七夕情人節前辦愛滋篩檢和諮詢，圖為過去活動畫面。圖／衛生局提供

桃園市衛生局表示，七夕情人節將至，為提升民眾對愛滋病的認識及預防意識，明天上午9至12時於衛生局1樓舉辦免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，鼓勵大家主動進行篩檢，及早發現、及早治療。現場也有免費接種Mpox疫苗，當天參與者享好禮。

衛生局表示，明天的篩檢服務邀請專業醫師駐診與衛教諮詢，民眾如近1年有風險性行為如多重性伴侶、性交易服務，於營業場所發生性行為者等，過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，可預約施打免費Mpox疫苗，預約網址https://reurl.cc/KeNL29，利用上述連結預約成功者，接受醫師免費諮詢及篩檢，完成接種還可獲得7-11200元禮券、唾液自我篩檢試劑一盒及精美好禮。

衛生局呼籲，民眾在暑假、七夕情人節社交活動頻率增加，如有風險性行為應落實個人保護，正確使用保險套及潤滑液，別讓愛滋病及其他性傳染病趁虛而入。不論性別、年齡及族群，只要曾經有性行為者至少1次愛滋篩檢；若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶，使用成癮性藥物，與人共用針具或稀釋液等或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

衛生局提醒，有愛滋病毒篩檢需求，除13區衛生所提供免費篩檢服務，另與4家醫療院所包括衛福部桃園醫院、林口長庚、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院，及桃緣彩虹居所合作，提供個人化愛滋匿名篩檢，如有需要可至各合作醫院官網或撥打桃緣彩虹居所專線0920696610預約篩檢。有疑問可洽詢桃園市防疫專線0800033355或疾病管制署專線1922。

性行為 愛滋病 衛生局

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