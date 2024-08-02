快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

台南玉井飆36度高溫 今年已245人次通報熱傷害嚴重恐昏迷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局提醒預防熱傷害3字訣「涼、補、心」。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局提醒預防熱傷害3字訣「涼、補、心」。圖／台南市衛生局提供

根據中央氣象署8月1日最新通報，台南地區玉井氣象站已測得36度以上高溫，其他地區也測有32.4至33.7度。而根據衛生福利部國民健康署統計，台南市光是到今年7月28日止，就有245人次通報熱傷害，顯示極端溫度對人體的影響越來越嚴重，這些症狀包含體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速狀態，或是無法流汗、頭痛頭暈、噁心嘔吐甚至昏迷症狀。

至於要如何預防熱傷害？台南市衛生局提供預防熱傷害3字訣「涼、補、心」：

一、保持「涼」爽： 穿著輕便、淺色且透氣寬鬆衣物，並適度選用防曬用具。避免處於陽光直射的環境，並且加強空氣流通或灑水、空調降溫等；若在車內，無論是否有空調都不可將幼童或寵物單獨留在車上。若是在戶外工作者雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。

二、「補」充水分：每天至少飲水2000CC，若要從事高強度活動或工作，還需要額外補充水分及電解質(鹽分)，但患有疾病或經醫囑須限制水分鹽分攝取者，則應遵循醫師建議。另外含酒精、咖啡因或大量糖分的飲料，反而會使身體流失更多水分。

三、提高警覺「心」：注意高溫警訊及自身狀況，避免於正午時段外出，戶外工作者也應隨時注意身體狀況，出現不適就請盡快休息並補充水分。如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫；必要時立即就醫。

台南 高溫

延伸閱讀

全民瘋奧運掀夏日運動潮 中醫推薦水中步行

颱風走後熱傷害回升 醫提醒服藥者注意防範

日本日立宣布退出家用空調市場 網嘆：日本壓縮機要絕版

影／一夜暴雨 南化水庫「大噴水」台3線南化玉井段封閉

相關新聞

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

嘉義市某私立幼兒園昨天下午，傳出家長抱錯新入學幼幼班女童烏龍事件，2名女童剛入學還未拍照製作名牌，放學時教師掛錯臨時名牌...

環島高鐵夢破碎？ 李孟諺點出1關鍵：再延伸到花蓮難度可能很高

交通部長李孟諺近日表示，台灣高鐵延伸屏東路線恐改變路線，並拋出高鐵再往台東延伸方案，讓外界直呼「環島高鐵不是夢」，但李孟...

交通部公布1至5月交通事故數據 行人死亡仍增 高齡占逾7成最多

交通部今公布今年1至5月道路交通事故，共16萬0249件，比去年同期下降4.9%，21萬4124人受傷、1193人死亡，...

將有颱風生成？ 專家：下周季風環流圈建立 影響日本機會較高

明天周末假期，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，周末兩天高壓脊籠罩，大致晴朗高溫，而下周留意東方低壓擾動...

微罪限縮檢舉首周26萬件舉發 李孟諺：執法強度沒降低

交通部6月30日起限縮路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項微罪檢舉，對於限縮後違規情形是否加劇，交通部...

iPhone 16 Pro實機新色曝光！黑色鈦金屬變更黑 「青銅色」其實是它：更有質感了

蘋果（Apple）預計9月舉行蘋果發表會，最新手機iPhone 16系列將登場，聯合新聞網《科技玩家》昨（1） 日報導平價版iPhone 16系列的新色曝光，其中湖水綠的顏色相當有質感，今日又有爆料者曝光旗艦款iPhone 16 Pro系列新色，除了出現「青銅色」外，原本的黑色也將變得更黑一些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。