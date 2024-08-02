台南玉井飆36度高溫 今年已245人次通報熱傷害嚴重恐昏迷

根據中央氣象署8月1日最新通報，台南地區玉井氣象站已測得36度以上高溫，其他地區也測有32.4至33.7度。而根據衛生福利部國民健康署統計，台南市光是到今年7月28日止，就有245人次通報熱傷害，顯示極端溫度對人體的影響越來越嚴重，這些症狀包含體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速狀態，或是無法流汗、頭痛頭暈、噁心嘔吐甚至昏迷症狀。

至於要如何預防熱傷害？台南市衛生局提供預防熱傷害3字訣「涼、補、心」：

一、保持「涼」爽： 穿著輕便、淺色且透氣寬鬆衣物，並適度選用防曬用具。避免處於陽光直射的環境，並且加強空氣流通或灑水、空調降溫等；若在車內，無論是否有空調都不可將幼童或寵物單獨留在車上。若是在戶外工作者雇主應提供適當休息場所，避免長時間暴露在高溫或陽光直射的環境中，以降低熱傷害的發生。

二、「補」充水分：每天至少飲水2000CC，若要從事高強度活動或工作，還需要額外補充水分及電解質(鹽分)，但患有疾病或經醫囑須限制水分鹽分攝取者，則應遵循醫師建議。另外含酒精、咖啡因或大量糖分的飲料，反而會使身體流失更多水分。

三、提高警覺「心」：注意高溫警訊及自身狀況，避免於正午時段外出，戶外工作者也應隨時注意身體狀況，出現不適就請盡快休息並補充水分。如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫；必要時立即就醫。