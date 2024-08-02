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2件冰品腸桿菌科超標都來自台糖 南市衛生局勒令下架「古早糖冰棒」
台南市政府衛生局今年7月抽驗9件飲冰品，其中2件冰品複抽檢驗結果不符規定，1件飲料檢出腸桿菌科超過衛生標準，其中不合格名單中2件冰品，為台糖善化企業工會善化冰品製造廠及台糖善化糖廠佳里門市部的古早糖冰棒，經複抽仍不合格，衛生局已令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法處分。
衛生局表示，該冰品製造廠前經衛生局今年3月檢驗不合格(檢出腸桿菌科4萬7000CFU/mL；標準：10CFU/mL以下)，雖經複抽合格，衛生局將該廠製售冰品列入加強抽驗品項，6月時再抽驗該廠製售冰品仍不合格，依法通知業者限期改善後，本次複抽仍不合格，已令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法處分，後續持續加強不合格業者抽查。
衛生局表示，飲冰品業者應平時應落實衛生自主管理，加強製程環境及容器與器具之衛生、注意原物料貯存溫度、工作人員衛生、定期更換製冰機或濾水器濾心等符合食品良好衛生規範準則規定，從源頭降低可能造成微生物汙染的風險，以確保製售的冰品安全及衛生。初次抽驗結果未符合者，依食品安全衛生管理法第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局長李翠鳳提醒民眾，夏季高溫細菌容易孳生，建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，留意現場製作場所環境的衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。不買冷凍、冷藏溫度不足的產品；購買後應盡速食用，以避免產生腸胃道不適的症狀。消費者若有任何食品衛生問題，可洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。
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