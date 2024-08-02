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處方箋不再有藥品商品名稱 10大醫師團體齊抗議

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部健保署規畫，10月起自牙醫診所開始，針對開立藥品處方箋時，醫師於藥品後方註明不可替代字樣，必須說明原因，如果沒有說明，將視為可以替代，方便社區藥師調劑，半年後再將藥品處方箋正式改為成分名。本報資料照片
衛福部健保署規畫，10月起自牙醫診所開始，針對開立藥品處方箋時，醫師於藥品後方註明不可替代字樣，必須說明原因，如果沒有說明，將視為可以替代，方便社區藥師調劑，半年後再將藥品處方箋正式改為成分名。本報資料照片

衛福部推出處方箋大變革，明年4月起，牙醫診所試辦處方箋上不會有藥名、商品名，只剩成分名稱，至於是否全面推廣，則視牙科試辦結果。醫師公會全聯會等九大醫師團體，還有台灣私立醫療院所協會發表聲明，認為處方箋不寫藥名改採成分名，恐損害民眾用藥品質及醫師處方權。

九大醫師團體包括醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、區域醫院協會、台灣社區醫院協會、診所協會全聯會、基層醫療協會、基層醫師協會。另外，台灣私立醫療院所協會也與醫院協會、醫學中心協會等五大醫院協會聯名抗議。

醫師公會全聯會主任秘書林忠劭表示，此項改革若施行，將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權，醫師公會全聯會強烈反對，請健保署三思，切勿為緩解缺藥問題而顧此失彼。健保署應邀集相關單位討論，針對民眾用藥品質及醫師處方權所受到的影響，提出說明。

在民眾用藥品質，林忠劭說，新制上路後，醫師只能寫藥品成分名，讓藥局藥師自由給予病人藥品。若藥師基於個人對廠牌的喜好，或成本考量，導致病人每次領到藥品都不同，在療程中頻繁換藥，恐造成病人不安；原開立處方的醫師也無從得知病人到底用那一種藥，恐無法預測疾病進展。

林忠劭表示，若民眾為領取原廠藥物轉至大醫院就醫，嚴重破壞分級醫療制度，更讓民眾為尋找習慣用藥疲於奔命，影響民眾權益。

至於對醫師處方的衝擊，林忠劭指出，依藥師法規定，藥師調劑應按照處方，如藥品未備或缺乏時，應通知原處方醫師，請其更換，不得任意省略或代以他藥。新制若實施，讓藥師可以任何其他品牌藥物取代，無須紀錄替換原因，不但有違法之虞，更是開倒車。

林忠劭擔憂，若藥局給予病人其他類似「主」成分的藥物時，是否與原先用藥有差異，醫師對未知的「次」成分該如何向民眾保證不會有其他併發症？換藥後若產生問題，屆時又應向何方咎責？這些都需要主管機關來解答。

健保署 醫師

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