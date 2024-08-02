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腎病長者憂長照站無特殊飲食 衛福部：將與營養中心合作
生策會舉辦「第一屆高齡健康產業博覽會」，賴清德總統、衛福部長邱泰源均至現場參觀。一名長者至衛福部長照司攤位提出，自己罹患腎臟病，加上疑似輕微失智，出門時常忘記關瓦斯，需要長照資源協助。衛福部長照司長祝健芳建議該名長者可使用巷弄長照站資源，且長照司已與國健署合作，要推動巷弄長照站特殊飲食協助。
該名長者向祝健芳訴苦，自己82歲，居住於台北市大安區，與女兒同住，然女兒出門上班後，必須自行料理午餐，因有疑似失智情況，煮飯後經常忘記關瓦斯，擔心因此發生危險，詢問衛福部長照司有無合適資源協助。
祝健芳建議該名長者，可使用智慧工具示警瓦斯未關的情況，也建議他利用長照司查詢系統，至住家附近的巷弄長照站使用服務，除可使用長照站人員預備的餐點，亦可藉此機會出門活動，與據點的其他長者互動，或參與團體課程，延緩失能。長者反應，自己罹患腎臟病，擔心巷弄長照站飲食無法符合需求，病況會惡化，甚至必須洗腎。
祝健芳表示，巷弄長照站糖尿病、三高民眾眾多，飲食上本就應該多注意，針對長者的腎臟病問題，長照司已與國健署討論，要將該署107年起補助全國各縣市成立的「社區營養推廣中心」，納入巷弄長照站等長照據點，協助像該名長者一樣有特殊飲食需求的民眾。
「營養及健康飲食促進法」今年初公布施行，推動政府機關、社區單位營養促進是重要立法目的。祝健芳表示，國健署設置的營養中心，是以長照基金聘用營養師，過去服務範圍多在輔導餐廳、小吃店等，長照司已向國健署表達需求，未來將讓營養中心服務範疇，延伸至老人、長照相關場域，讓有特殊飲食需求的民眾，不要因此不敢使用資源。
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