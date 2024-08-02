注意！南市今日確診2例類鼻疽病例 颱風淹水後易傳播

台南市今天確診2例類鼻疽病例，案例1為安平區75歲女性，具有糖尿病、高血壓及癌症等病史，個案為癌症患者，於7月29日出現發燒、腹瀉、虛弱、菌血症等症狀前往急診就醫，7月30日轉至加護病房治療；案例2為東區77歲女性，具有多發性骨髓瘤病史，7月29日出現發燒、下肢無力至急診就醫；2例血液檢查發現類鼻疽桿菌並於今日研判確診 。

衛生局表示，類鼻疽是由類鼻疽桿菌所引起的疾病，主要的傳染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受汙染的土壤或水，或吸入受汙染的塵土而受感染。許多慢性無症狀感染者，可能會因嚴重受傷、燒傷或其他疾病（如糖尿病或腎衰竭），而由無症狀情形轉變出現臨床疾病，大部分症狀並不明顯，常常被人忽略以為是感冒，提醒若出現以下警示症狀應加以注意，以利診治：肺炎、急性皮膚化膿與局部淋巴腫大、慢性化膿性類鼻疽、菌血症與敗血症。

衛生局長李翠鳳表示，類鼻疽從可能的暴露經驗推算至出現臨床症狀之時間，可短至2天，或長達數月或數年，而在豪雨過後易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，因此提醒市民清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩 ，避免皮膚直接暴露於汙泥土或汙水中。

尤其是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下者（如糖尿病）；皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷者，若接觸到土壤或受汙染的水，也應儘快清洗乾淨避免傷口汙染。民眾如有不適症狀請盡速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。