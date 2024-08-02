快訊

黑色星期五！「4大原因」造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

注意！南市今日確診2例類鼻疽病例 颱風淹水後易傳播

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市今日確診2例類鼻疽病例 ，衛生局提醒颱風淹水後易傳播。圖／台南市環保局提供
南市今日確診2例類鼻疽病例 ，衛生局提醒颱風淹水後易傳播。圖／台南市環保局提供

台南市今天確診2例類鼻疽病例，案例1為安平區75歲女性，具有糖尿病、高血壓及癌症等病史，個案為癌症患者，於7月29日出現發燒、腹瀉、虛弱、菌血症等症狀前往急診就醫，7月30日轉至加護病房治療；案例2為東區77歲女性，具有多發性骨髓瘤病史，7月29日出現發燒、下肢無力至急診就醫；2例血液檢查發現類鼻疽桿菌並於今日研判確診 。

衛生局表示，類鼻疽是由類鼻疽桿菌所引起的疾病，主要的傳染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受汙染的土壤或水，或吸入受汙染的塵土而受感染。許多慢性無症狀感染者，可能會因嚴重受傷、燒傷或其他疾病（如糖尿病或腎衰竭），而由無症狀情形轉變出現臨床疾病，大部分症狀並不明顯，常常被人忽略以為是感冒，提醒若出現以下警示症狀應加以注意，以利診治：肺炎、急性皮膚化膿與局部淋巴腫大、慢性化膿性類鼻疽、菌血症與敗血症。

衛生局長李翠鳳表示，類鼻疽從可能的暴露經驗推算至出現臨床症狀之時間，可短至2天，或長達數月或數年，而在豪雨過後易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，因此提醒市民清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩 ，避免皮膚直接暴露於汙泥土或汙水中。

尤其是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下者（如糖尿病）；皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷者，若接觸到土壤或受汙染的水，也應儘快清洗乾淨避免傷口汙染。民眾如有不適症狀請盡速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。

確診 糖尿病 衛生局

延伸閱讀

颱風損失慘重...香蕉穩定供應要等明年 木瓜評鑑差點辦不成

影／颱風中斷9天 花蓮到台北火車通了！遊客：感謝台鐵辛苦搶修

短期氣候趨勢最新分析 賈新興指這天起環境有利颱風生成

季長期天氣展望…9月颱風活躍 10月中南部進入枯水期

相關新聞

新北推機車停車定期票 議員：盼比照TPASS雙北通用

新北機車總數達228萬輛，8月起推動3大路邊機車停車優惠，其中也包括定期票，但有議員認為，雙北是密切生活圈，該考慮與北市...

影／台東巨大火流星疑為中國火箭？ 網友：太美了

台灣東部天空昨晚出現一顆類似超大火流星劃過天際，接近海面時，又出現類似爆炸閃光，接著一顆紅色火球緩緩墜落，亮度連海面都出...

注意！南市今日確診2例類鼻疽病例 颱風淹水後易傳播

台南市今天確診2例類鼻疽病例，案例1為安平區75歲女性，具有糖尿病、高血壓及癌症等病史，個案為癌症患者，於7月29日出現...

羽球一哥周天成大腸癌術後隔天就出國比賽 醫籲這些要注意

羽球一哥「小天」周天成昨在巴黎奧運男單16強賽擊退日本選手，今闖進8強賽，和印度好手拉克西亞（Lakshya Sen）爭...

工會指控中鋼運通逼走逾300台船員 改進用陸籍「不單純」

泛國營事業的龍頭中鋼集團旗下「中鋼運通公司」，遭指變相透過境外公司進用中國籍船員與管理階層，取代台灣籍船員。中鋼運通工會...

處方箋不再有藥品商品名 醫師等九大醫事團體齊抗議

衛福部推出處方箋大變革，明年4月起，牙醫診所試辦處方箋上不會有藥名、商品名，只剩成分名稱，至於是否全面推廣，則視牙科試辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。