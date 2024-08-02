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玉山台灣黑熊出沒通報增加 花蓮瓦拉米步道最多

中央社／ 南投縣2日電

玉山園區至少有139隻台灣黑熊個體，民眾近年在玉山園區通報台灣黑熊次數有增加趨勢，今年截至4月中有11筆，花蓮瓦拉米步道占8筆；截至7月中達18筆，瓦拉米步道仍占最多達10筆。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，台灣黑熊族群現況全島可能僅有200隻至600隻，玉山園區是黑熊核心族群、重要棲地之一，園內台灣黑熊族群近年有增長並向鄰近地區擴散趨勢，其中以東部園區較為明顯，降低鄰近黑熊族群滅絕風險。

玉管處今年5月統計，截至4月中有11筆台灣黑熊通報次數，除相關痕跡，不乏近距離目擊，其中發現地點以東部園區瓦拉米步道最多，占8筆；截至7月中，通報次數增至18筆，仍以瓦拉米步道最多、占10筆。

玉管處指出，有鑑於黑熊活動範圍廣大，且常移動至玉山園區外，人、熊共存及潛在衝突可能逐漸浮現，因此，建立跨機關團體夥伴關係、提升自身及周邊夥伴監測與應變能力，才能健全台灣黑熊保育網絡。

玉管處昨天委託台灣野灣野生動物保育協會在花蓮縣卓溪鄉南安遊客中心辦理台灣黑熊救傷教育訓練，課程由野灣協會獸醫團隊、農業部林業及自然保育署花蓮分署等專業團隊，分享黑熊救傷流程與經驗、檢體採樣注意事項、公部門救傷過程角色、野放後追蹤與衝突防範等內容，並在玉山園區黑熊出沒熱點瓦拉米步道實地演練，包含黑熊痕跡辨識、救援等。

台灣黑熊 玉山國家公園 花蓮

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