美食展登場 賴總統推薦台南牛肉湯

總統賴清德今天出席美食展致詞表示，台灣是美食天堂，各縣市美食比比皆是，他特別推薦台南牛肉湯。談到推動台灣觀光，總統說，可以藉由國際媒體行銷、打造22縣市觀光亮點與美食、跨領域合作等方式進行。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安等人陪同下出席「2024年台灣美食展開幕典禮」致詞表示，台灣真的是得天獨厚，國際社會公開肯認台灣是美食天堂，台灣美食有國際的也有在地的，國際美食包括日、韓、越南、印度、泰、法、德、西班牙等國料理，國際上知名的料理在台灣都吃得到。

他說，台灣料理從大江南北到在地都有，包括廣東菜、上海菜、福州菜等，各縣市美食比比皆是，台灣人很有福氣。

除了美食材料，他表示，農民辛苦耕作、不斷改良，品質非常好，冠軍級廚師也越來越多，許多年輕人把美食工作當作一生志業，不斷精進烹調技術，台灣人民非常幸福，生活在這個國土中，要吃什麼就有什麼。

總統表示，國際美食與在地美食還有一點不同，在地美食多一分味道，就是有文化的滋味。520就職典禮，他宴請國內外貴賓的國宴，取材22個縣市的招牌料理，讓國內外貴賓知道台灣的美食是什麼，進一步呈現台灣的在地文化。

總統說，現在正在舉行的巴黎文化奧運，文化奧運也有台灣在地美食。利用美食去講述台灣特有文化，每一個美食都有台灣獨特的故事。另外一點，在地美食更能夠發揮觀光的功能。

他表示，台灣以觀光立國，推動台灣觀光有幾個步驟， 第一，打開台灣國際能見度，在國際媒體上行銷台灣，第2，22個縣市打造觀光亮點與美食，打造國內旅遊，也有推廣國外觀光客來台旅遊的效果。

賴總統提到，最近日本有一個節目行銷台灣夜市美食，以大腸包小腸為例，節目認為這是台灣人跟日本人都會喜歡的美食，因此特別介紹，他看了以後很感動也感謝日本，未來一定會有很多日本旅客來台會想吃大腸包小腸，每一縣市都有觀光景點和美食，都要凸顯出來。

第3，要跨領域合作，美食、景點跨領域，如嘉義、台南、屏東、高雄等各縣市跨區域共同合作行銷，效果一定會更好。

他說，身為前任台南市長不講一下台南美食有虧職守，牛肉湯是台南的新興美食，以前大家只記得棺材板、擔仔麵、碗粿等，現在賣牛肉湯的商家顧客大排長龍，歡迎大家到台南品嚐。