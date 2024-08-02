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文化奧運台灣館人潮破2萬 電音原民古調展現活力

中央社／ 台北2日電

在巴黎進入第6天的文化奧運台灣館，截至昨日的參訪人數突破2萬人次，昨天阿美族DJ汝妮及魯凱族鼓手Lavulrase帶來電音版原民古調，展現創意與活力。

根據文化部發布新聞稿，昨天登場的「台灣原住民族日」，演出者穿上傳統服飾登台，來自台灣多個傳統劇團則帶來「鬧壽」、「戇神」等新編戲曲。

新聞稿指出，DJ汝妮融合原住民傳統音樂與電音，法律系畢業、曾當過立委助理的汝妮表示，她的初衷就是「幫助族人」，她從在紐西蘭、澳洲及夏威夷與當地原住民進行交流的過程發現自身文化意識的重要，過程中意外喚回「音樂魂」，因此決定回到台灣，用音樂讓大家看見台灣的原住民族文化。

薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸表示，「鬧壽」、「戇神」兩齣戲，以歌仔戲的形式演出，兩齣戲都由傳統「扮仙戲」改編，也將台灣民俗中灑糖果橋段搬來巴黎，更安排演員更走下台高喊Welcome toTaiwan，希望帶給外國朋友到廟口看戲的體驗，更期盼將台灣的傳統戲曲文化傳向世界。

文化奧運台灣館即日起至8月10日，晚間5時開放入場。

原住民 奧運 音樂

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