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新北推機車停車定期票 議員：盼比照TPASS雙北通用

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北8月起推動3大路邊機車停車優惠，其中也包括定期票，但有議員認為，雙北是密切生活圈，該考慮與北市合作定期票。記者張曼蘋／攝影
新北8月起推動3大路邊機車停車優惠，其中也包括定期票，但有議員認為，雙北是密切生活圈，該考慮與北市合作定期票。記者張曼蘋／攝影

新北機車總數達228萬輛，8月起推動3大路邊機車停車優惠，其中也包括定期票，但有議員認為，雙北是密切生活圈，該考慮與北市合作定期票。但交通局認為，相關優惠則為鼓勵民眾就近轉乘大眾運輸系統，並非鼓勵民眾以私人運具長途移動跨縣市，再加上路邊機車費性質為地方政府規費收入，難與其他地方政府混用。

新北市推出3大路邊機車停車優惠，包括每日1張單、機車路邊停車定期票及行動支付繳費享折扣，其中停車定期票在上月22日起開放申購，讓機車族30日內在新北路邊機車收費停車不限路段、次數只要399元。

市議員黃淑君認為，雙北是生活圈，民眾往往會騎車往返兩縣市，很多人都是北市買月票，在新北也要再買一張，盼交通局可考慮將其討論做雙北共用案，或可推出購買雙北月票可享優惠等等，北北基桃很多政策推動上希望可以共同檢討、更便民，甚至可以比照TPASS通用。

一名王姓機車族每天往返板橋及萬華，她說，雙北都有各自機車停車月票，會選擇騎機車移動的人，就不太可能中途停到捷運站轉乘，身邊很多朋友也都有買雙北各自月票，希望可以有優惠。

交通局表示，停車費與大眾運輸性質不同，為推動大眾運輸並鼓勵民眾移動時多使用大眾運輸，故而聯合推動跨縣市大眾運輸，並以優惠價格吸引民眾，但停車費收取是為提升周轉率、避免久占。

交通局說，機車定期票及相關優惠，則為鼓勵民眾就近轉乘大眾運輸系統；非鼓勵民眾以私人運具長途移動於跨縣市，目前並無推動路邊機車停車費定期票雙北共用案，且路邊機車費性質為地方政府規費收入，尚難與其他地方政府混用。

停車費 大眾運輸

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