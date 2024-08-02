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看奧運心情如洗三溫暖 心理師教小撇步收回注意力

中央社／ 台北2日電

奧運盛事吸引民眾觀賽，但比賽總有輸贏，心情難免受影響。心理師建議，可以和家人朋友討論，整理情緒、收回注意力，遇選手比輸失落，可把支持心轉向關注選手後續發展。

巴黎奧運各項比賽逐漸白熱化，但單昨天一晚，台灣民眾就看著羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟強勢晉級、女子射箭好手雷千瑩挺進16強，還有桌球選手鄭怡靜、林昀儒紛紛止步8強，心情如洗三溫暖。甚至有些民眾可能覺得自己「帶衰」，看比賽「害了選手」。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典對媒體說明，這類過度投入的民眾有2大特質，包含本來就很在意別人的看法，情緒容易跟著環境起伏；再來是敏感度高，一般人會跟著賽事同喜同悲，但敏感度過高的人較難控制焦慮情緒。

諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉告訴中央社記者，欣賞運動也是興趣之一，看比賽很投入並非壞事。若看競賽後心情過於低落、受影響或過度興奮，可以跟家人、朋友討論，抒發自己對比賽的想法，在談話中整理自己的情緒。

黃柔嘉也建議，可以轉換頻道看看別的節目，或可做點日常生活中比較容易讓自己放鬆的事情，協助轉換心情、轉移注意力；若接下來要上班、有事情要處理，則可以透過深呼吸，把注意力轉回到自己身上。

遇到支持的選手落敗難免失落，黃柔嘉指出，比賽本來就有輸有贏，可以把這份支持的心情，轉換到持續關注隊伍、運動員本身，期待運動員未來的表現，避免專注在單一賽事上。

不少人看完比賽會在社群媒體發表心得，不過黃柔嘉提醒，社群媒體上較容易遇到不熟悉的人，若有些人想法、表達較為偏激或過於激動，引起更大情緒反應，就不適合回應或繼續觀看相關貼文，建議遠離。

不少人熬夜追賽事直播，但看完情緒激動，加上3C產品影響，更不利睡眠。黃柔嘉說，可以給自己15到20分鐘時間，透過換睡衣、刷牙洗臉等日常生活儀式放鬆，也可以躺在床上練習「身體掃描」，感受從頭到腳感受身體每一吋，放鬆看比賽備受刺激的感官。

許正典則指出，人眼視覺受到運動的刺激，會產生類似運動的刺激效果，因此光是用眼睛看比賽，就會覺得自己好像真的在運動，造成交感神經亢奮，容易造成失眠、焦慮，因此建議不要同時切換好幾個頻道、平台觀賽，並建議盡量維持正常作息。

情緒 社群媒體 運動

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