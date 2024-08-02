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羽球一哥周天成大腸癌術後隔天就出國比賽 醫籲這些要注意

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
我國羽球選手周天成連續3屆於奧運羽球賽男單闖進8強。記者藍宗標／攝影
我國羽球選手周天成連續3屆於奧運羽球賽男單闖進8強。記者藍宗標／攝影

羽球一哥「小天」周天成昨在巴黎奧運男單16強賽擊退日本選手，今闖進8強賽，和印度好手拉克西亞（Lakshya Sen）爭取4強門票。年僅34歲的他在去年檢查發現大腸癌台大醫學院內科臨床教授任邱瀚模表示，周天成是很年輕的大腸癌個案，近年大腸癌有年輕化趨勢，國健署明年將下修大腸癌篩檢年齡到45歲。

周天成於今年2月在泰國羽球公開賽奪冠後，向媒體公開表示，自己去年初返台時，趁比賽空檔做健康檢查，結果經檢查後意外發現罹患初期大腸癌。他因此做了切除手術，為減少復發機會，醫師手術時切除的範圍特別深，甚至術後在腸道內留下一根人體可自行吸收的夾子，夾住傷口。他勇敢切除癌細胞後，術後隔天就飛出國繼續比賽。

邱瀚模說，大腸癌通常發生在50歲以上民眾，我國大腸癌發生率在全球名列前茅，但近期發現40至49歲大腸癌患者增加，目前推測可能是環境因素影響，如含糖飲量、抗生素、食品添加物等環境中的化學物質暴露跟以往不同，導致腸道微生物改變，讓不同年齡層的體質改變，也造成大腸癌年輕化。

邱瀚模表示，明年起國健署已經下修公費篩檢年齡，可接受定量免疫法糞便潛血檢查的年齡從50至74歲每2年1次，下修到45歲或40歲以上且有家族史民眾。

大腸癌常見症狀包含出血、體重減輕等，邱瀚模說，如果出現這類症狀應該立即就醫。周天成年僅30多歲就罹患大腸癌，確實屬於很年輕的個案，但是請大家不要因此恐慌，建議依風險判斷，有家族史者提高警覺，並建議45歲以上民眾規律接受糞便潛血檢查。

台大醫學院 大腸癌

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