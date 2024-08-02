羽球一哥周天成大腸癌術後隔天就出國比賽 醫籲這些要注意

羽球一哥「小天」周天成昨在巴黎奧運男單16強賽擊退日本選手，今闖進8強賽，和印度好手拉克西亞（Lakshya Sen）爭取4強門票。年僅34歲的他在去年檢查發現大腸癌，台大醫學院內科臨床教授任邱瀚模表示，周天成是很年輕的大腸癌個案，近年大腸癌有年輕化趨勢，國健署明年將下修大腸癌篩檢年齡到45歲。

周天成於今年2月在泰國羽球公開賽奪冠後，向媒體公開表示，自己去年初返台時，趁比賽空檔做健康檢查，結果經檢查後意外發現罹患初期大腸癌。他因此做了切除手術，為減少復發機會，醫師手術時切除的範圍特別深，甚至術後在腸道內留下一根人體可自行吸收的夾子，夾住傷口。他勇敢切除癌細胞後，術後隔天就飛出國繼續比賽。

邱瀚模說，大腸癌通常發生在50歲以上民眾，我國大腸癌發生率在全球名列前茅，但近期發現40至49歲大腸癌患者增加，目前推測可能是環境因素影響，如含糖飲量、抗生素、食品添加物等環境中的化學物質暴露跟以往不同，導致腸道微生物改變，讓不同年齡層的體質改變，也造成大腸癌年輕化。

邱瀚模表示，明年起國健署已經下修公費篩檢年齡，可接受定量免疫法糞便潛血檢查的年齡從50至74歲每2年1次，下修到45歲或40歲以上且有家族史民眾。

大腸癌常見症狀包含出血、體重減輕等，邱瀚模說，如果出現這類症狀應該立即就醫。周天成年僅30多歲就罹患大腸癌，確實屬於很年輕的個案，但是請大家不要因此恐慌，建議依風險判斷，有家族史者提高警覺，並建議45歲以上民眾規律接受糞便潛血檢查。