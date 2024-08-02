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高鐵鼓勵環保購票 手機買自由座送會員雙倍點數

中央社／ 台北2日電

台灣高鐵公司今天宣布，即日起至9月30日推出手機購買自由座，會員享TGo點數雙倍送活動，鼓勵旅客加入高鐵會員，以更環保方式購票。

台灣高鐵發布新聞稿，TGo會員只要使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數，此外，新加入TGo會員的旅客，也特別規劃「新會員限定月搭月贈點」活動，每月搭高鐵都可額外獲贈100點，12月31日前加入TGo會員，最高可獲贈300點。

台灣高鐵說，TGo會員參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有2次回饋，若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計算。

台灣高鐵說，旅客在車站透過手機「T-EX行動購票」App購買自由座車票，不僅免去現場排隊時間，完成付款後直接持手機票證掃描QR code就能進站搭車，享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務，更可以透過手機票證減少紙票使用，更環保。

自由座 高鐵

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