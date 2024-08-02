影／台東巨大火流星疑為中國火箭？ 網友：太美了

台灣東部天空昨晚出現一顆類似超大火流星劃過天際，接近海面時，又出現類似爆炸閃光，接著一顆紅色火球緩緩墜落，亮度連海面都出現光映，猶如月光海。巧的是昨晚中國於四川省發射一枚搭載衛星的火箭，是否為中國火箭，還有帶專家釐清。

這顆超大火流星昨天晚上9點25分出現在台東東邊海面上空，整個過程都被東部海岸國家風景區管理處網路即時影像監視器完整紀錄，先是紅光劃過天際，再接近海面時，又出現類似爆炸閃光，接著一顆紅色火球緩緩墜落，過程約40秒。

許多線上網友也都發現閃光物體，但沒人知道究竟是什麼東西，只紛紛留言「太美了」。不過，國防部在昨晚10點多，有發布一篇新聞稿，說明昨晚中國於四川省發射一枚搭載衛星的火箭，飛行路徑是從西太平洋方向前進。

台東出現的火流星是否為中國火箭，還有待專家釐清。事實上，東管處在東海岸邊所設置的4支網路即時監視影像，過去都有紀錄到天文奇景，只是昨天這顆火流星感覺更大更亮，看過影象的民眾都非常驚豔不已。