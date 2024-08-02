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高鐵9月加碼28班大學生5折優惠列車 8月6日起開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵9月3日至9月9日每日再加碼提供南下、北上各2班次，停靠各站的「大學生開學返校5折優惠列車」。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵9月3日至9月9日每日再加碼提供南下、北上各2班次，停靠各站的「大學生開學返校5折優惠列車」。圖／台灣高鐵公司提供

因應9月各大專院校開學返校需求，台灣高鐵9月3日至9月9日，除原有大學生優惠專案可適用5折、75折或88折車次外，每日再加碼提供南下、北上各2班次，停靠各站的「大學生開學返校5折優惠列車」。期間總計提供28班次，旅客可自8月6日凌晨零時起購票。

台灣高鐵公司表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵公司提醒，使用此優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗；若在學證明採電子版方式，務必於出發前先行下載備查，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定敬可參考優惠網頁。

大學生 返校 高鐵

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