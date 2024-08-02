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出國更方便！台南直達高雄小港機場的機場快線巴士回歸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士恢復行駛。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士恢復行駛。圖／台南市觀旅局提供

因應小港機場運量復甦，為吸引國際旅客到訪台南，台南市政府8月1日起結合電商平台推出小港機場至台南的接駁巴士，提供遊客更便捷的交通及購票服務，讓國際旅客自小港機場入境後，即可坐車直達台南！單趟每人300元，來回540元，民眾直呼太好了，方便又便宜。

市府表示，從小港機場直接坐巴士到台南，提供國際旅客從小港機場往返台南市的交通服務，讓國際旅客擁有快捷且舒適的旅遊體驗。現在到kkday、Klook、雄獅旅遊網及台南輕鬆遊等國際旅遊電商平台皆能買到乘車票券，網站提供中、英、日、韓四種語言服務，方便國際旅客訂票，同時也邀請海外KOL進行宣傳，進一步推動海外行銷。

同時結合熱門景點推出多款旅遊套票，結合台南熱門景點推出旅遊套票，期望藉由多元、便利的旅遊產品，吸引更多國際旅客來台南玩，帶動台南觀光產業發展。

觀光旅遊局林國華局長表示，本路線設有小港機場、巴克禮公園、香格里拉飯店、台南轉運站及小西門共五個站點，每日往返4趟、共8班次，規畫班次為自小港機場至小西門站於0點30分、9點、下午1點、下午5點發車，小西門站至小港機場於3點30分、11點、下午3點、下午7點發車，單趟票價每人300元。

台南市民說，終於等到機場線回來，末班機回台後沒車回台南，每次都搭計程車好貴；有人說是早上8點左右的早班機救星；還有人說，早上8點要飛東京的班機，搭台鐵首班車怕太趕，因機場快線停駛，只好前一晚去高雄住宿；多數人肯定太讚了。

觀旅局說，接駁巴士票券可在台南輕鬆遊、Klook、KKday、雄獅旅遊等網站購買，未來將結合平台的促銷活動，推出各式優惠方案！期望藉由多元的旅遊套票產品，持續提升國際旅客來台南旅遊的便利性。

台南直達高雄小港機場的機場快線巴士恢復行駛。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士恢復行駛。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士時刻表。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士時刻表。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士路線表。圖／台南市觀旅局提供
台南直達高雄小港機場的機場快線巴士路線表。圖／台南市觀旅局提供

台南 小港機場

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