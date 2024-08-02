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微弱西南風 鄭明典：悶熱不會太極端 午後對流山區開始

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天為微弱西南風環境。圖／取自中央氣象署網站
今天為微弱西南風環境。圖／取自中央氣象署網站

今天依舊高溫炎熱，中央氣象署已發布高溫資訊。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，微弱西南風環境，和昨天類似的天氣型態，上午悶熱，但不會太極端。午後對流由山區開始。

各地天氣高溫炎熱，氣象署表示，中午前後台北市及台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣為黃色燈號。

氣象署表示，今天的天氣與昨天類似，台灣仍為西南風的環境，各地大多為晴到多雲，清晨至上午海陸風作用下，中南部沿海有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，大台北、中部、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，由於連日降雨，山區須注意坍方、落石、溪水暴漲，並請留意自身安全；各地高溫大約在33到36度，大台北盆地及內陸地區溫度會更高，戶外活動注意防曬並多補充水分。

高溫

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