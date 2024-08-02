短期氣候趨勢最新分析 賈新興指這天起環境有利颱風生成

近期有無颱風發展的可能性？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶無熱帶擾動發展跡象，但台灣東方外海大低壓帶，周日起觀察琉球群島南方熱帶性低氣壓發展趨勢；另外，日本東南方外海於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。

賈新興表示，8月26日前台灣降雨偏少機率高。8月26日起南方水氣增多，環境逐漸轉成有利颱風生成；於9月1日起至10月中環境有利颱風生成。天氣重點部分，未來10天午後山區零星西北雨，其中，下周三至下周六偏西南風，台南以南易有局部短暫雨。台東留意焚風發生的機率。

賈新興說，明天至周日，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周一台中及南投山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部山區有零星短暫雨。下周二午後台中以南有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。

下周三是24節氣的立秋。賈新興表示，下周三至下周六偏西南風，於深夜至清晨，台南以南沿海易有局部短暫雨。其中，下周三至下周四，午後台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周五至下周六，午後南投及彰化以南有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。 11日午後山區轉多雲。

賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象，周日起觀察琉球群島南方熱帶性低氣壓發展趨勢。另外，日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。綜合研判，8月26日前台灣降雨偏少機率高，8月26日起，南方水氣增多、環境逐漸轉成有利颱風生成，於9月1日起環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。