季長期天氣展望…9月颱風活躍 10月中南部進入枯水期

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來一季台灣氣溫為偏暖至正常；8月雨量為正常至偏少，9月至10月以正常至偏多雨為主，長期雨量預報不確定性大。

氣候上8月為台灣的盛夏季節，氣象署說，以晴朗炎熱的天氣型態為主，午後偶有局部雷陣雨；西北太平洋8月平均有5.5個颱風生成，侵台颱風平均數0.9個。9月為夏秋轉換時期，大陸冷高壓開始發展，氣溫逐漸下降；9月西北太平洋上颱風活動仍舊活躍，颱風生成平均數有5.1個，侵台平均數為0.8個。10月進入秋季，東北季風天氣型態轉趨明顯，天氣也漸轉涼，中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會減少。