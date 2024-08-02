世界各地極端高溫漸成常態 台灣有熱浪嗎？ 氣象署解惑

今年夏天熱到讓人受不了，台灣有熱浪嗎？中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，當全球暖化持續，世界各地極端高溫事件已由異常逐漸成為常態，台灣未來也可能面臨更頻繁發生的極端高溫與熱浪事件。

氣象署表示，受到氣候變遷的影響，世界彷彿被熱穹籠罩，愈來愈熱。炎炎夏日，世界各地頻繁出現熱浪事件，衝擊許多地區的社會與民眾。

台灣經歷過熱浪現象嗎？氣象署表示，根據世界氣象組織對熱浪的定義，是相較於當地的氣候平均值，連續一段時間最高和最低溫度都異常偏高，才會被認定為「熱浪事件」。之所以將最低溫度列為指標，是因為最低溫度主要發生在夜晚，而夜晚的地面會透過輻射冷卻散發熱能；如果夜間溫度也異常偏高，散熱效果不佳，白天會更快出現高溫並持續更久。

熱浪的定義會根據不同地區或目的而有所差異。氣象署表示，台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）在最新發表的2024台灣氣候變遷分析系列報告《暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊》，研究台灣的極端高溫事件，分析事件變化的等級、強度、發生面積、持續時間等，描繪極端高溫事件變化的特徵。

氣象署表示，台灣的極端高溫事件，常與強盛的西南風和較強的夏季太平洋副熱帶高壓有關，尤其當副熱帶高壓籠罩、暖區移入或是颱風靠近時，中南部內陸近山區、台北盆地及花東縱谷等地常發生局部高溫現象。不過，因為台灣位於熱帶與亞熱帶區間，四面環海，夏季有西南季風帶來的水氣適時調節氣溫，所以不容易出現長時間持續性的極端高溫。

台灣目前雖尚無明確的熱浪定義，但氣象署表示，為了提醒民眾，於高溫發生時減少戶外活動及勞動，也要注意防曬、多補充水分並適時關注國民健康和公共衛生 ，氣象署綜合考量了溫度對人體健康的影響，參考周邊國家發布的高溫閾值以及過去各氣象站的高溫統計資訊，2018年後開始發布「高溫資訊」。依據觀測或預測的氣溫高低和持續狀況，高溫等級由弱到強可分黃燈、橙燈、紅燈3個等級。

黃燈指的是最高氣溫達36度以上。橙燈為最高氣溫達36度以上且持續3天；或是最高氣溫達38度以上。紅燈則是最高氣溫達38度以上且持續3天。