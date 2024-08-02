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飆37度高溫 日本南方將有2熱帶擾動 吳德榮曝成颱機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今天北部25至37度，中部25至36度，南部25至36度，東部23至37度。

吳德榮表示，周日、下周一晴朗炎熱；清晨西南風與陸風輻合，西南沿海有局部短暫陣雨的機率；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下周二至周四水氣增多、不穩定度提高，午後有強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

近期有無颱風發展可能？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，未來1周台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動在大低壓環流（季風環流）中發展，其中發展成颱機率較高的擾動，大致在日本東南方，對台灣無威脅。但模式模擬將繼續調整，應繼續觀察。

歐洲模式系集模擬、下周三20時台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶低壓，發展機率達60%（左圖）。其中有發展成颱機率40%的位置，大致在日本東南方（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式系集模擬、下周三20時台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶低壓，發展機率達60%（左圖）。其中有發展成颱機率40%的位置，大致在日本東南方（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 颱風 高溫

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