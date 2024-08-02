來台旅客購物力下滑 南韓買最多

去年為疫後國境開放首年，觀光署公布國內外旅客旅遊調查，去年來台旅客觀光支出八十六點六一億美元（約台幣二六九八億元），平均每人每日消費較疫前減少百分之七點七八，以購物費下滑逾三成最多；另外，去年國人至少從事一次國旅的比率較疫情前略微減少，每人每次出國平均消費六萬多元，較疫情前成長兩成七。

去年國際觀光客約為疫情前一半，根據觀光署調查，去年來台旅客觀光支出為疫情前六成，以購物費下滑百分卅十二點○六，平均每人每日消費一八○點六七美元（約台幣五九二二點七二元），又以南韓旅客二一二點一四美元（約台幣六九五四點三七元）最高。

在國人國旅及出國方面，去年十二歲以上國人，國內旅遊二億六七五萬旅次，為歷年新高，但國人至少從事一次國旅的比率較疫情前略微減少。

隨著交通、住宿費用上漲，去年國人國旅總支出四九五四億元，較疫情前成長百分之廿六點一五，每人每次國旅平均支出二三九六元，其中，有過夜且有住宿支出的平均支出五七七九元，為無過夜者的四點七倍；出國旅遊總支出七一三四億元，每人每次平均消費支出六萬四八一元，也較疫情前增加。

觀光署分析，在通膨等經濟因素影響下，各國疫後旅遊趨勢都是以物超所值的自然旅遊為多。雖然購物行程均明顯減少，但在地體驗類型的行程及花費均有增加，一直到今年首季仍是相同趨勢。此外，由於台灣邊境開放時間較世界各國晚，航班還未完全恢復，日韓港澳等主力客源市場恢復慢，也影響整體觀光消費力。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，去年日本受限於匯率跟旅遊人口結構改變，大陸則是尚未完全開放，來台人數均較疫情前下滑，由於這兩國過去是拉高整體觀光消費均值的主力國，一旦人數下降，整體消費額一定會減少。

他也說，由於陸客過去來台都是七至八天環島行程，相較於東北亞、東南亞旅客短天數旅遊，消費支出規模也有明顯差別。此外，疫情期間跨國電商購物蓬勃發展，民眾使用習慣延續至疫情後，也導致旅客出國爆買情形減少。