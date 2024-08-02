旅客為何不買了？學者：客源國改變 紀念品無趣

去年疫情解封，但來台旅客觀光支出僅恢復疫前六成，其中購物支出大減。學者認為，主要跟客源國改變有很大關係，日本及大陸旅客人數不如疫前，再加上台灣老街及紀念品未推陳出新，對旅客已不具吸引力，建議除了衝刺人數，也要對症下藥。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，來台旅客購物費下滑，凸顯台灣長期被詬病的老街及紀念品未推陳出新，對旅客已不具吸引力，儘管已有地方增加特色產品，但旅客仍多聚集在都會區旅遊，這些特色產品的行銷通路未必能觸及到入境旅遊市場，建議主管機關除了增加人數，也應對症下藥刺激消費。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也說，去年來台旅客觀光支出減少，主要應是客群改變。過去陸客平均每日消費較其他國家旅客高，尤其喜愛買伴手禮送親友，日本客則是主要將錢花在住宿。疫後體驗行程興起，建議台灣可透過演唱會、運動賽事及展演活動等增加收入，也刺激周邊消費。

針對國人出國旅遊支出增加，劉喜臨指出，除了因航空費率影響旅遊成本，台幣匯率及物價上升也刺激台灣人出國消費，尤其國境剛解封，報復性出國可能出現爆買潮，但當出國成為常態，消費力就會逐漸趨緩。

黃正聰也說，疫後機票價格上漲五成，加上物價波動等因素，都推升出國支出。隨著明年機票有望降價，消費成長有機會趨緩。