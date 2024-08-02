台南漁光島增建公共設施 恆春關山景區擬委外經營

台南安平漁光島觀光人潮多，當地里長呼籲強化公共設施才能帶動發展，南市府指出，已與港務公司合作投入1.5億元興建旅客服務中心，預計年底動工。另，曾被媒體CNN評為世界級12大賞落日景點的墾丁國家公園關山風景區連年虧損，恆春鎮公所擬委外經營，帶入創意巧思，延長遊客停留時間。

漁光里長林寧峰說，漁光島今年暑假每到下午4、5點就湧入人潮，但島內廁所、盥洗設施不敷需求，攤販區應再做規畫避免凌亂，因此，部分保安林地應解編，以強化觀光客所需要的公設；林也說，漁光橋有4車道，僅2車道是讓民眾出入，車多易阻塞，地方和議員爭取另2個港區使用的車道能開放，港務公司已同意。

高雄港務分公司指出，漁光島土地擴大都市計畫案2022年公告實施，配合南市府斥資9億多元打造樂活生態島，招商委外興建旅客服務中心、特色體驗基地、觀夕漁光平台等設施預計2026年完工，另興建停車場、盥洗、公廁等，以及委託南市府代辦沙灘南北兩側計畫道路開闢工程，將在明年完工；中長期計畫則配合市府市地重劃，改建漁光橋全線為四車道、兩進兩出，屆時內灣區道路也同步改建。

關山風景區7年多前由恆春鎮公所收回自營，陸客禁令後開始虧損，年遊客人次去年下滑至5.4萬人新低，今年上半年僅2萬人；恆春鎮代詹秋月、劉洋生說，景區服務太陽春，遊客寧願在商家或路邊高地免費賞景。

鎮長尤史經說，關山到傍晚才有遊客造訪，天候不好更完全沒人，規畫委由民間經營，並和墾管處協調一起開發周邊賞景步道、提供飲料和輕食服務。