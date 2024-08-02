聽新聞
test
0:00 / 0:00

舞台劇「會演是英雄」 基隆場開放售票

聯合報／ 本報訊
「會演是英雄」基隆場演出倒數，徵求對表演有熱情的民眾上台擔任「第五位演員」與四位藝界天王天后飆戲。圖／聯合數位文創提供
「會演是英雄」基隆場演出倒數，徵求對表演有熱情的民眾上台擔任「第五位演員」與四位藝界天王天后飆戲。圖／聯合數位文創提供

唐從聖、曾國城、林美秀、鄭茵聲4大戲精帝后，再度齊聚切磋、聯手回歸「史上最紓壓」舞台劇「會演是英雄」，並攜手「第五位演員」共演觀眾最愛的公投爆笑劇本。

聯合數位文創舉辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」自2022年至今，歷經共19場演出，場場爆滿、好評不斷，本劇最終「封箱巡演」將蒞臨基隆站，為基隆市民帶來精彩絕倫的英雄共演，並有望在觀眾最喜愛的下半場環節，帶來全新創作公投劇本《白蛇傳之水漫金山寺》，此次更特別為65歲以上的基隆觀眾祭出5折限定優惠，數量有限，售完為止。

「即興演出」戰帖再現，「會演是英雄」4位主角公認：高手在人間，除了讓觀眾投票決定下半場的劇本與角色，以增添互動、驚喜感外，更是延續本劇開創新舉，邀素人觀眾上台成為「第五位演員」，挑戰沒有台詞的即興表演，與觀眾共演成為本齣舞台劇的最大魅力，也為4位主角反覆細嚼的深刻回憶，更大讚從中挖掘到許多潛力新星及猛烈「笑果」。

8月31日（周六）、9月1日（周日）基隆場次「第五位演員」將開放報名徵選，詳情請見udnx瘋表演臉書粉絲團公告；邀請大家進場欣賞2024年最好玩、最爆笑、最歡樂的舞台劇「會演是英雄」，一同見證封箱巡演、一同笑翻天，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/GjlnNG）。

基隆 會演是英雄 舞台 觀眾

延伸閱讀

朱立倫陪吃被批「侵門踏戶」 凌濤：童子瑋把仁愛市場當私產

朱立倫到基隆挺謝國樑 童子瑋：集合地點為何選我家隔壁？

【重磅快評】上駟變下駟 謝國樑反罷免的兵法錯亂

罷謝挺謝白熱化！ 國民黨街頭快閃宣講 批側翼抹黑謝國樑

相關新聞

來台旅客購物力下滑 南韓買最多

去年為疫後國境開放首年，觀光署公布國內外旅客旅遊調查，去年來台旅客觀光支出八十六點六一億美元（約台幣二六九八億元），平均...

旅客為何不買了？學者：客源國改變 紀念品無趣

去年疫情解封，但來台旅客觀光支出僅恢復疫前六成，其中購物支出大減。學者認為，主要跟客源國改變有很大關係，日本及大陸旅客人...

健康主題館／肩痛伴隨高燒 鈣化性肌腱炎作怪

● 病發時手臂無法高舉，常與五十肩搞混

舞台劇「會演是英雄」 基隆場開放售票

唐從聖、曾國城、林美秀、鄭茵聲4大戲精帝后，再度齊聚切磋、聯手回歸「史上最紓壓」舞台劇「會演是英雄」，並攜手「第五位演員...

秋遊北海道 泡湯賞楓紅

日本北海道，十月楓葉由綠轉紅，跟著有行旅來一場在飯店裡旅行的紅葉之旅。入住北海道最負盛名的鶴雅飯店集團以「座」為最高等級...

給乳癌鬥士小叮嚀…定期回診 接納不完美的自己

過去，許多經由癌症篩檢發現的乳癌病人，一旦得知罹癌後，即便是零期，第一反應就是把工作辭了、開始茹素、放棄人生。然而，近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。