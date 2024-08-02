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舞台劇「會演是英雄」 基隆場開放售票
唐從聖、曾國城、林美秀、鄭茵聲4大戲精帝后，再度齊聚切磋、聯手回歸「史上最紓壓」舞台劇「會演是英雄」，並攜手「第五位演員」共演觀眾最愛的公投爆笑劇本。
聯合數位文創舉辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」自2022年至今，歷經共19場演出，場場爆滿、好評不斷，本劇最終「封箱巡演」將蒞臨基隆站，為基隆市民帶來精彩絕倫的英雄共演，並有望在觀眾最喜愛的下半場環節，帶來全新創作公投劇本《白蛇傳之水漫金山寺》，此次更特別為65歲以上的基隆觀眾祭出5折限定優惠，數量有限，售完為止。
「即興演出」戰帖再現，「會演是英雄」4位主角公認：高手在人間，除了讓觀眾投票決定下半場的劇本與角色，以增添互動、驚喜感外，更是延續本劇開創新舉，邀素人觀眾上台成為「第五位演員」，挑戰沒有台詞的即興表演，與觀眾共演成為本齣舞台劇的最大魅力，也為4位主角反覆細嚼的深刻回憶，更大讚從中挖掘到許多潛力新星及猛烈「笑果」。
8月31日（周六）、9月1日（周日）基隆場次「第五位演員」將開放報名徵選，詳情請見udnx瘋表演臉書粉絲團公告；邀請大家進場欣賞2024年最好玩、最爆笑、最歡樂的舞台劇「會演是英雄」，一同見證封箱巡演、一同笑翻天，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/GjlnNG）。
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