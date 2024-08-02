健康你我他／退休金被騙光 常從夢中哭醒

我學理工，生活單純。年輕時，將精力都用在鑽研新科技。

前年疫情期間，我突然接到一通電話，一位自稱刑警，說他最近偵破一位銀行高階行員洗錢案，在他住宅搜到多本存摺，其中有一本是我的。這位已被羈押的行員供稱曾給我390萬元的好處，但法院傳喚三次我都未出庭，懷疑我涉案，要我提供資金流向，查完後會退還。如果不配合，表示犯後無悔意，罪證確鑿將加重其刑，服刑時會非常痛苦。

但我根本不認識那位行員，也懷疑為何漏接法院傳喚通知。那位刑警說，為了暫緩收押，配合刑事偵辦，建議我向主任申請分案處理，提供主任電話，於是我立刻打給主任，主任說擔心我逃亡、串供，須將我的財產公證，要我供出名下資產，並將金額匯入法院帳戶讓國家保管，同時提醒我目前屬偵查不公開階段，不准向任何人提起此事。

我照主任指示，用網路銀行將錢匯入他指定的多個銀行帳戶，當時納悶：「為何法院有多個帳戶？」起疑後，與朋友討論，才意識到可能被詐騙，立刻報案。

身為單身退休者，人生上半場克勤克儉，沒想到碰到組織嚴密、分工細緻的詐騙集團，僅因缺乏法律常識及一時疏忽輕信，血汗換來的老本竟全給騙光，不但可能追不回錢，嗣後還要面對煩人的訴訟，為此，我常從夢中哭醒。