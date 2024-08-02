給乳癌鬥士小叮嚀…定期回診 接納不完美的自己

過去，許多經由癌症篩檢發現的乳癌病人，一旦得知罹癌後，即便是零期，第一反應就是把工作辭了、開始茹素、放棄人生。然而，近年來由於醫藥進步，大部分乳癌患者只要早期發現、早期治療，往往都有很好的預後。因此，對於癌症存活者的照護，讓人人享有正向積極高品質生活，是國家重要的健康目標。

癌症會隨著不同期程有不同的預後，尤其乳癌第一次就醫時間點與存活率高度相關。若能透過乳房攝影檢查發現病灶，並立刻就醫接受治療，5年存活率可高達99%。但許多人仍抱持鴕鳥心態，以為可以和癌細胞共存，結果反而使癌細胞擴散至淋巴、腦部、肝臟等，無法治療。因此，定期癌症篩檢非常重要，可讓病人早期發現、早期治療。

無論病情如何，許多罹癌病人都要經歷辛苦的治療過程，例如：手術、化學治療、放射線治療或口服荷爾蒙治療等。術後也常有不適症狀出現，例如：淋巴水腫和傷口疼痛，而淋巴水腫可透過居家復健運動，或醫院復健科醫師、物理治療師提供專業的協助。但常有很多乳癌病人誤信網路偏方，拒絕正規治療，導致營養不良、免疫力下降，甚至受到感染造成死亡。

乳癌患者治療成功後，建議病人應定期到乳房醫學中心或家醫科門診進行追蹤檢查。雖然醫學上有癌症5年存活率的研究，但終究只是大數據的結果，每個人的情況不同，不可拘泥在自己癌症的期程，關鍵在於個人的認知與心態更重要。

研究顯示，曾罹癌的患者再度罹癌機率較高，因此需要每半年至一年定期回診，讓醫師安排必要的檢查，例如：血液檢查、肝功能、癌症指數、乳房攝影及乳房超音波檢查，甚至胸部X光、腹部及婦科超音波、更年期患者的骨密度檢查。家醫科醫師會細心安排五癌篩檢，確保健康無復發，因此定期回診非常重要。

罹癌並非世界末日，它可能是一個重新檢視自我的機會，不要避世離群，應該要漸漸恢復工作及正常生活，每天吃好睡飽，搭配適量的運動，認真對自己負責，珍惜得之不易的生命。

當情緒低落時可以學習瑜伽、音樂、畫畫，參加支持團體或病友會，認識新朋友，或擔任志工轉移注意力，讓心情放鬆。無論有無宗教信仰，都可以透過閱讀、上心靈課程、聆聽演講等方式，療癒心情，獲得正向力量。寵愛自己，適量享受美食、接納不完美的身體，感恩生活，放下無謂的憂愁焦慮，讓生活過得更精彩。