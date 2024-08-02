健康主題館／肩痛伴隨高燒 鈣化性肌腱炎作怪

● 病發時手臂無法高舉，常與五十肩搞混

● 採復健、服用消炎止痛藥、做伸展運動等保守治療

肩膀疼痛是拉傷嗎？脖子前傾、駝背、蹺腳等長期姿勢不良，容易導致肩關節的結構變化而引發疼痛。不過，一名50歲的上班族因肩膀痠痛就診，竟檢查出常見但少為人知的「鈣化性肌腱炎」。

台北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師章芳源表示，這名患者肩膀不適長達半年，打針吃藥、復健都未見改善，某天晚上肩膀劇痛難耐，手抬不起來，而且伴隨39℃高燒，抽血檢查後發現，患者的白血球及發炎指數都飆高，懷疑是化膿性關節炎，趕緊住院施打抗生素治療。

經過一個晚上，高燒消退、肩膀疼痛緩解，但細菌培養卻未檢查出任何細菌，而且症狀並未完全消失。轉至骨科門診治療才發現不是化膿性關節炎，而是鈣化性肌腱炎作怪。

40至50歲好發 女性居多

鈣化性肌腱炎的發病原因，是肌腱內鈣質晶體沉積所致，導致肌腱發炎和疼痛，嚴重者可能手舉不起來。章芳源指出，鈣化性肌腱炎好發於40至50歲族群，以女性居多，因症狀為單邊肩膀疼痛、病發時手臂無法高舉，常與五十肩搞混。

章芳源說，五十肩的正式名稱為「沾黏性關節囊炎」，又名「冰凍肩」，病因是關節囊發炎，因疼痛不敢使用而造成進一步的僵硬、沾黏萎縮，上肢活動受限。鈣化性肌腱炎則是患處出現腫脹和壓痛感，甚至影響日常生活和工作，嚴重時在夜間疼痛加劇，影響睡眠品質。

部分鈣化性肌腱炎患者可能出現發燒症狀，根據醫學研究，大約有5%至10%的鈣化性肌腱炎患者會發高燒，就診時易被評估為細菌感染的化膿性關節炎。

4招預防鈣化性肌腱炎 製表／廖靜清

若病情嚴重 可考慮手術

目前對於鈣化性肌腱炎的治療，主要採保守治療，例如：休息、復健、服用消炎止痛藥、多做伸展運動等，可有效舒緩症狀。不過，若是吃藥、復健的改善程度有限，且病情持續加重導致肩膀無力，可考慮手術治療，去除肌腱內的鈣化物，幫助恢復肩膀功能。

章芳源提醒，當肩膀痠痛症狀超過三天，復健、運動都無效時，應尋求骨科、復健科等專科醫師的診斷與治療。利用超音波檢查，肌腱是否有鈣化、發炎、沾黏等，快速找出疼痛原因並接受適當的治療，別一味復健或加重運動訓練，讓肩關節反覆受傷難以復原。