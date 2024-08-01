去年國旅人數較疫前略減 這景點疫情前後均為國人最愛

去年為疫後開放首年，不少國人報復性出國旅遊，交通部觀光署今公布2023年「國人旅遊狀況調查」，去年國人至少從事1次國內旅遊的比率為9成，較疫情前2019年9成1略減，去年、前年及疫情前皆以到訪「淡水八里」比率最高。另外，儘管疫情已解封，去年國人旅遊仍以使用自用汽車逾6成最高，比率甚至較疫情前增加。

根據國人旅遊狀況調查報告，去年國人以到北部地區旅遊者最多，較疫情前增加2.6%，至中部及東部地區各減少1.9%及0.6%。以據點來看，去年、前年及疫情前皆以到訪「淡水八里」比率最高；與疫情前相比，「日月潭」、「駁二特區」、「東區信義商圈」排名均上升。

調查報告指出，國人旅遊時主要從事的遊憩活動以「自然賞景活動」比率63.4%最高，其次是「其他休閒活動」50.7%及「美食活動」50.5%。與疫情前相比，。「自然賞景活動」、「文化體驗活動」、「遊樂園活動」及「其他休閒活動」減少1至4％，從事「美食活動」比率則增加2％。

另外，疫後觀光署恢復台灣好行、台灣觀巴等旅遊型公共運輸，並多次祭出優惠鼓勵旅客使用，但疫情期間旅客已習慣使用私人運具避免群聚，調查報告指出，去年旅客旅遊時主要利用交通工具仍以「自用汽車」64.5%最高，與疫情前相比，利用自用汽機車及捷運比率仍增加，利用遊覽車、公民營客運、台鐵及出租汽機車均減少。

調查也顯示，國人選擇旅遊地點時的考慮因素，以「交通便利或接駁方便」重要度最高，有28.6%，其次是「紓壓休閒保健」及「品嚐美食」。