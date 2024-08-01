快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

影／越旅航空台北-富國島首航 未來包機營運每周三班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
越旅航空今天開航台北－富國島航線，未來將以包機模式，每周三班飛航。記者黃仲明／攝影
越旅航空今天開航台北－富國島航線，未來將以包機模式，每周三班飛航。記者黃仲明／攝影

2023年前往訪越南的台灣旅客人數超過85萬人次，不僅超越2019年疫情前的水平，同時位居東南亞排名第一的旅遊目的地。隨著暑假旺季到來，越南第三家民營航空「越旅航空」正式於今天（1日）開航台北－富國島航線。首航班機VU-1183於晚上6時54分起飛，為慶祝越旅航空首航，桃園國際機場也派遣消防隊噴灑水門禮祝賀。

越旅航空表示，越南地形狹長，北、中、南區各具旅遊特色，近年來最熱門、討論度最高的當屬越南富國島，旅遊熱度從去年延燒至今依然沒有退燒；看好富國島的發展潛力與商機，便於今天開航台北－富國島航線，初期以定期包機方式營運，每周飛航3班次，航班時刻午去午回。

越旅航空指出，繼富國島航點後將接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，8月起，中部旅客前往越南有更多的選擇，還可以峴港、順化雙點進出輕鬆暢玩中越；2025年第一季開航「台北－胡志明」、「台北－河內」航線。此外，也規劃「台北－峴港」、「高雄－富國島」、「高雄－峴港」、「台中－富國島」等航線，讓航網佈局更加完善。

越旅航空於2020年12月開始營運，由越南最大的旅遊集團「越旅控股」創立，是越南第6家航空公司，第3家民營航空公司，目前以胡志明、河內為其主要樞紐，現有國內航線有胡志明往返河內、峴港、富國島、歸仁等航點，以及河內往返峴港航點，國際航線則有曼谷、澳門航點，另外還有日本包機航線。

越旅航空今天開航台北－富國島航線，首航班機的機組員於機艙內合影。圖／越旅航空提供
越旅航空今天開航台北－富國島航線，首航班機的機組員於機艙內合影。圖／越旅航空提供
越旅航空今天開航台北－富國島航線，為慶祝首航，桃園國際機場派遣消防隊噴灑水門禮祝賀。記者黃仲明／攝影
越旅航空今天開航台北－富國島航線，為慶祝首航，桃園國際機場派遣消防隊噴灑水門禮祝賀。記者黃仲明／攝影

富國島 航線 越南

延伸閱讀

巴黎奧運／奪牌渺茫、費用太高 越南沒電視台願轉播

凱米重創牡蠣產業 蚵農憂越南蚵趁機進口大賺颱風財

台灣首店來了！ 越南火紅「共咖啡 Cộng Cà Phê」8/1開幕優惠 100%中獎「刮刮樂」送越南來回機票

巴黎奧運／越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

相關新聞

未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

中央氣象署指出，未來一周各地持續悶熱，明天到周末各地白天都是晴到多雲，大台北、中部、宜花及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。...

都我害的？看比賽中華隊吞敗超自責 專家這些建議避免崩潰

2024巴黎奧運進入第6天，觀眾跟著賽事直播緊張、歡呼或低落，但有些人會認為自己「帶賽」，看的比賽都會輸，精神科醫師指出...

每10人有1人有偏頭痛 止痛藥過量反而造成「慢性頭痛」

頭痛，是許多人生活日常的一部分，睡不好、壓力大、緊張、過勞、天氣變化等，都會引起偏頭痛，影響心情及工作表現。台灣頭痛學會...

每5名糖友就有2人有腎臟病 北醫大簽備忘錄尋解方

台灣有超過230萬人罹患糖尿病，其中每5人就有2人合併慢性腎臟病，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡落於45到64歲，占整體...

「紅土之王」納達爾彈球16次是迷信？ 醫：小動作產生安心感

巴黎奧運如火如荼展開，民眾觀看賽事時，是否會發現運動員特殊的「小動作」？例如：桌球或羽毛球在發球之前要吹一下球拍、網球選...

雨勢加大！10縣市慎防豪大雨到晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天南投縣山區有局部大雨或豪雨，中南部及東半部山區有局部大雨發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。