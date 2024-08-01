影／越旅航空台北-富國島首航 未來包機營運每周三班
2023年前往訪越南的台灣旅客人數超過85萬人次，不僅超越2019年疫情前的水平，同時位居東南亞排名第一的旅遊目的地。隨著暑假旺季到來，越南第三家民營航空「越旅航空」正式於今天（1日）開航台北－富國島航線。首航班機VU-1183於晚上6時54分起飛，為慶祝越旅航空首航，桃園國際機場也派遣消防隊噴灑水門禮祝賀。
越旅航空表示，越南地形狹長，北、中、南區各具旅遊特色，近年來最熱門、討論度最高的當屬越南富國島，旅遊熱度從去年延燒至今依然沒有退燒；看好富國島的發展潛力與商機，便於今天開航台北－富國島航線，初期以定期包機方式營運，每周飛航3班次，航班時刻午去午回。
越旅航空指出，繼富國島航點後將接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，8月起，中部旅客前往越南有更多的選擇，還可以峴港、順化雙點進出輕鬆暢玩中越；2025年第一季開航「台北－胡志明」、「台北－河內」航線。此外，也規劃「台北－峴港」、「高雄－富國島」、「高雄－峴港」、「台中－富國島」等航線，讓航網佈局更加完善。
越旅航空於2020年12月開始營運，由越南最大的旅遊集團「越旅控股」創立，是越南第6家航空公司，第3家民營航空公司，目前以胡志明、河內為其主要樞紐，現有國內航線有胡志明往返河內、峴港、富國島、歸仁等航點，以及河內往返峴港航點，國際航線則有曼谷、澳門航點，另外還有日本包機航線。
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