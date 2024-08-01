台灣文獻館特展遭疑有假 民團籲政府正視法律漏洞

日前台灣文獻館特展展出內容遭質疑真偽，包括視覺藝術聯盟、畫廊協會及多位學者今天召開記者會，呼籲政府正視法律漏洞，莫讓不肖分子傷害台灣藝術產業，讓台灣成為國際假畫天堂。

台灣文獻館日前租借場地給ATCT（美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會）舉辦「倜儻筆墨 ̇大師與大師的內心世界」特展，諸多展品遭專家、畫廊業者質疑真偽，包括常玉、林風眠、吳冠中等名家作品都在展品之列，其中常玉作品有多件與歷史博物館館藏雷同或類似，但史博館並無借展，引發詐欺之嫌爭議。

記者會今天在台大校友會館舉行，視覺藝術聯盟理事長何孟娟致詞時表示，此事已對國家形象造成重大傷害，政府應建立爭議藝術品預警及通報系統，以及事發後的犯罪偵辦調查機制，避免國立館舍和公辦場館淪為偽作市場的洗白管道。

從事畫廊業35年的耿畫廊負責人耿桂英致詞表示，台灣法律漏洞助長偽作橫行，也讓檢舉違法情事變得「無法可循」，這將使得台灣變成山寨版藝術品的天堂，讓發展已步上軌道的台灣藝術產業倒退成第三世界。

藝科智庫執行長石隆盛表示，台灣沒有專法、也無專責機構單位可處理偽作，20年來面對層出不窮的爭議事件，且罰則輕微，毫無遏止作用，反觀美國國稅局和FBI均設有藝術品犯罪應對小組，韓國亦設有藝術品鑑定委員會和「藝術品流通法」，將藝術品視為重大經濟犯罪。

獨立策展人胡永芬舉證指出，過去相關案件因「沒有受害者」而難以立案，但其實台灣整體藝術界就是最大受害者，目前她已和視覺藝術界多人具名向法務部調查局提告，希望阻止傷害繼續擴大。

對此，文化部今天以書面回覆視覺藝術聯盟表示，根據「博物館法施行細則」第9條明定，博物館辦理展覽或教育推廣相關解說資料，應符合事實，展品也應有明確且足以辨識的標示；有關流通偽贗品部分，因涉及以詐術獲取利益，建議依循現行相關法律處理。

國史館也以書面回覆表示，該展已對館譽造成影響，展覽已自7月30日起暫停展出，並行文展出單位說明展件來源及鑑定基準，同時要求刪除未經該館同意的專輯序文。對於展場出借相關規定，將研擬更加嚴謹的審查機制，避免類似爭議再次發生。