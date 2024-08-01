快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

台灣文獻館特展遭疑有假 民團籲政府正視法律漏洞

中央社／ 台北1日電

日前台灣文獻館特展展出內容遭質疑真偽，包括視覺藝術聯盟、畫廊協會及多位學者今天召開記者會，呼籲政府正視法律漏洞，莫讓不肖分子傷害台灣藝術產業，讓台灣成為國際假畫天堂。

台灣文獻館日前租借場地給ATCT（美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會）舉辦「倜儻筆墨 ̇大師與大師的內心世界」特展，諸多展品遭專家、畫廊業者質疑真偽，包括常玉、林風眠、吳冠中等名家作品都在展品之列，其中常玉作品有多件與歷史博物館館藏雷同或類似，但史博館並無借展，引發詐欺之嫌爭議。

記者會今天在台大校友會館舉行，視覺藝術聯盟理事長何孟娟致詞時表示，此事已對國家形象造成重大傷害，政府應建立爭議藝術品預警及通報系統，以及事發後的犯罪偵辦調查機制，避免國立館舍和公辦場館淪為偽作市場的洗白管道。

從事畫廊業35年的耿畫廊負責人耿桂英致詞表示，台灣法律漏洞助長偽作橫行，也讓檢舉違法情事變得「無法可循」，這將使得台灣變成山寨版藝術品的天堂，讓發展已步上軌道的台灣藝術產業倒退成第三世界。

藝科智庫執行長石隆盛表示，台灣沒有專法、也無專責機構單位可處理偽作，20年來面對層出不窮的爭議事件，且罰則輕微，毫無遏止作用，反觀美國國稅局和FBI均設有藝術品犯罪應對小組，韓國亦設有藝術品鑑定委員會和「藝術品流通法」，將藝術品視為重大經濟犯罪。

獨立策展人胡永芬舉證指出，過去相關案件因「沒有受害者」而難以立案，但其實台灣整體藝術界就是最大受害者，目前她已和視覺藝術界多人具名向法務部調查局提告，希望阻止傷害繼續擴大。

對此，文化部今天以書面回覆視覺藝術聯盟表示，根據「博物館法施行細則」第9條明定，博物館辦理展覽或教育推廣相關解說資料，應符合事實，展品也應有明確且足以辨識的標示；有關流通偽贗品部分，因涉及以詐術獲取利益，建議依循現行相關法律處理。

國史館也以書面回覆表示，該展已對館譽造成影響，展覽已自7月30日起暫停展出，並行文展出單位說明展件來源及鑑定基準，同時要求刪除未經該館同意的專輯序文。對於展場出借相關規定，將研擬更加嚴謹的審查機制，避免類似爭議再次發生。

博物館 藝術品 記者會

延伸閱讀

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

狼師案引眾怒 媒體例外報導原則出爐！但民團不埋單

藍委要求公視下架罷樑影片 民團：國民黨沒有是非

高虹安詐領助理費案判7年4月 民團：持續推罷免

相關新聞

未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

中央氣象署指出，未來一周各地持續悶熱，明天到周末各地白天都是晴到多雲，大台北、中部、宜花及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。...

都我害的？看比賽中華隊吞敗超自責 專家這些建議避免崩潰

2024巴黎奧運進入第6天，觀眾跟著賽事直播緊張、歡呼或低落，但有些人會認為自己「帶賽」，看的比賽都會輸，精神科醫師指出...

每10人有1人有偏頭痛 止痛藥過量反而造成「慢性頭痛」

頭痛，是許多人生活日常的一部分，睡不好、壓力大、緊張、過勞、天氣變化等，都會引起偏頭痛，影響心情及工作表現。台灣頭痛學會...

每5名糖友就有2人有腎臟病 北醫大簽備忘錄尋解方

台灣有超過230萬人罹患糖尿病，其中每5人就有2人合併慢性腎臟病，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡落於45到64歲，占整體...

「紅土之王」納達爾彈球16次是迷信？ 醫：小動作產生安心感

巴黎奧運如火如荼展開，民眾觀看賽事時，是否會發現運動員特殊的「小動作」？例如：桌球或羽毛球在發球之前要吹一下球拍、網球選...

雨勢加大！10縣市慎防豪大雨到晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天南投縣山區有局部大雨或豪雨，中南部及東半部山區有局部大雨發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。